Kamara a fost eliminat de la Survivor România 2023 în ediția din 12 aprilie. Oana Hantoiu susține, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că fostul său partener de viață cu siguranță își mai putea continua parcursul în emisiune, însă a fost vorba despre o strategie greșită la mijloc. Mai mult, aceasta menționează că la televizor au putut fi vizualizate doar conflictele lui Kamara, iar toate detaliile le puteți afla în rândurile de mai jos.

Oana, fosta soție a lui Kamara, susține că pe de-o parte se bucură că fostul său partener de viață se întoarce acasă, însă pe de altă parte i-ar fi plăcut ca artistul să fi continuat să participe în cadrul emisiunii Survivor.

„Nu s-au dat momentele frumoase în care Kamara le gătea sau vorbea cu ei„

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta soție a lui Kamara, vorbește, printre altele, și despre faptul că la televizor au rulat doar momentele în care artistul era în conflict cu ceilalți participanți din cadrul emisiunii, iar cele în care acesta le gătea concurenților n-au fost difuzate. Mai mult, Oana menționează că Iftimoaie și DOC l-au provocat în repetate rânduri pe Kamara pe parcursul șederii lui în junglă.

“Cu siguranță mai putea rămâne la Survivor, după cum ne-a spus și el aseară, pe video call, dar na, a fost o strategie greșită. Dar noi ne bucurăm. Pe de-o parte ne pare rău că n-a mai stat, pe de altă parte îl așteptăm acasă.

Din câte am înțeles, ei au dat foarte mult conflictele, dar nu au fost. Am înțeles că Iftimoaie și cu DOC l-au provocat încontinuu, dar din câte am înțeles de la ceilalți concurenți care au ieșit, nu s-au dat momentele frumoase în care Kamara le gătea sau vorbea cu ei”, a declarat Oana, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

