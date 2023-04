Ce i-a spus Ionuț Iftimoaie lui Kamara, imediat după ce a fost eliminat de la Survivor. Are legătură cu fiul lui bolnav, Leon

În ediția de miercuri seara, Kamara a părăsit competiția Survivor România. După săptămâni întregi petrecute în Republica Dominicană, cântărețul și-a luat rămas-bun de la colegi, dar și de la telespectatori. La final, concurenții rămași în competiție i-au adresat câteva cuvinte, inclusiv Ionuț Iftimoaie. Iată ce i-a transmis luptătorul.

În timpul acestei săptămâni, doi concurenți, Kamara și Dan Ursa, au fost în pericol de eliminare. Kamara a fost nominalizat de către tribul său, în timp ce Dan Ursa a fost propus pentru eliminare de către Alin Chirilă, care a fost protejat de imunitate.

În urma voturilor exprimate de către publicul emisiunii, cele mai puține voturi le-a primit Kamara, iar Dan Pavel a anunțat că a fost eliminat. „Concurentul care părăsește Survivor România 2023 este Kamara. Kamara, pentru tine Survivor România se oprește aici, în această zi”, a transmis Daniel Pavel.

În ciuda faptului că spera să câștige premiul de 100.000 de euro pentru a-și ajuta fiul bolnav, cântărețul a părăsit competiția. Înainte de a pleca, Kamara a ales să spună câteva cuvinte de încheiere și și-a luat la revedere de la colegii săi în aplauzele lor.

„Domnule Dan, sunt împărțit în momentul de față pentru că, oarecum, nu am reușit să îmi îndeplinesc misiunea de tată, dar pe cea de bărbat am reușit să o îndeplinesc! Dar cred că, orice ar fi, l-am făcut mândru pe băiatul meu. Mi-a spus să fiu puternic, să am grijă să nu mă îmbolnăvesc, iar el a promis că va rămâne un Leon! Te felicit, Dane, că rămâi. Nu sunt supărat pe nimeni, nici măcar pe Ionuț și îi mulțumesc că mi-a dat puterea să nu fiu supărat pe el’“, au fost cuvintele de rămas-bun ale lui Kamara.

Ce i-a transmis Ionuț Iftimoaie lui Kamara, după ce a fost eliminat

Cântărețul și-a luat rămas bun de la ceilalți 11 concurenți, inclusiv de la Ionuț Iftimoaie, cel cu care s-a dușmănit în adevăratul sens al cuvântului.

Kamara a demonstrat însă, că este om și i-a întins mâna fostului luptător, spunând doar atât: „Ionuț…” apoi, Ionuț Iftimoaie i-a spus: „Kamara… multă sănătate pentru Leon”. La rândul său, Kamara i-a răspuns scurt: „Mulțumesc mult”.

