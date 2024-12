Cea mai mare teamă a Regelui Charles în timpul încoronării sale, în mai 2023. Abia acum s-a aflat!

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a dezvăluit, într-un documentar, teama pe care a resimţit-o în timpul încoronării sale, în mai 2023, legată de faptul că și-ar putea pierde coroana chiar în timpul procesiunii.

După ce i-a fost aşezată pe cap coroana Sfântului Eduard, care cântăreşte peste două kilograme, aceasta se clătina, fapt ce l-a înfiorat teribil pe suveranul britanic. Fabricată din aur masiv şi încrustată cu pietre semipreţioase, aceasta reprezintă o piesă centrală a bijuteriilor Coroanei.

„Este mult mai grea şi mai înaltă decât pare. M-a cuprins neliniștea când am simțit că se clatină. Am privit doar înainte și am stat nemișcat”, mărturisea Charles al III-lea, în cel mai recent documentar despre familia regală.