Prea bătrân pentru dosarul Maduro? Judecătorul de 92 de ani, acuzat că a adormit la un proces celebru

Judecătorul care prezidează procesul istoric de narcoterorism împotriva lui Nicolás Maduro a fost anterior acuzat că ar fi adormit în sala de judecată în timpul unui alt dosar de mare amploare — fapt care ridică semne serioase de întrebare privind capacitatea sa de a gestiona una dintre cele mai complicate anchete din istoria recentă a tribunalului federal din Manhattan.

Judecătorul a ațipit ca un prunc

Este vorba despre Alvin Hellerstein, un judecător în vârstă de 92 de ani, care, potrivit avocaților apărării dintr-un proces anterior, ar fi ațipit pe bancă în timpul unor depoziții tehnice și dense din cazul de fraudă al lui Charlie Javice.

Avocații acesteia au susținut, într-o moțiune depusă după condamnare, că episodul subminează încrederea în corectitudinea procedurilor. Potrivit documentelor, incidentul ar fi avut loc în timpul unor explicații detaliate legate de analiză de date și procese de due diligence — elemente-cheie în procesul care a dus la condamnarea lui Javice.

Fondatoarea startup-ului Frank a fost condamnată la șapte ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de fraudarea JPMorgan Chase cu aproximativ 175 de milioane de dolari, prin umflarea artificială a numărului de utilizatori ai companiei înainte de vânzarea din 2021.

Îngrijorări tot mai mari înaintea procesului Maduro

Potrivit unei investigații publicate de site-ul ArtVoice, judecătorul Hellerstein ar fi părut vizibil adormit în a doua zi de audieri, în timp ce procurorii explicau juriului diferențe subtile din datele prezentate. Informația a reaprins dezbaterea legată de vârsta înaintată a magistratului și de capacitatea sa de concentrare în dosare extrem de complexe, relatează New York Post.

Analistul juridic Jeffrey Toobin a mers și mai departe, afirmând într-un editorial că judecătorul este „pur și simplu prea în vârstă” pentru a conduce un proces de o asemenea anvergură. „92 de ani rămân 92 de ani — și timpul nu stă pe loc”, a scris acesta, avertizând că menținerea lui Hellerstein în dosar ar putea fi „un deserviciu pentru justiție”.

Un proces uriaș, cu mize globale

Procesul lui Maduro, care abia a trecut de faza de punere sub acuzare, urmează să implice luni întregi de litigii preliminare și dezbateri juridice fără precedent, inclusiv chestiuni legate de imunitatea de șef de stat, legalitatea capturării sale și capacitatea fizică a inculpaților de a fi judecați.

Până la începerea efectivă a procesului, estimată cel mai devreme pentru 2027, judecătorul Hellerstein va împlini 93 de ani. Iar potrivit criticilor săi, fiecare zi ce trece adâncește întrebarea: este sistemul pregătit să deruleze un asemenea proces sub conducerea unui magistrat nonagenar?

