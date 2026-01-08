Acasă » Știri » Ce s-a întâmplat în primele 48 de ore de detenție a lui Nicolás Maduro la New York! Haos în fața tribunalului din Manhattan

Ce s-a întâmplat în primele 48 de ore de detenție a lui Nicolás Maduro la New York! Haos în fața tribunalului din Manhattan

De: Diana Cernea 08/01/2026 | 13:24
Ce s-a întâmplat în primele 48 de ore de detenție a lui Nicolás Maduro la New York! Haos în fața tribunalului din Manhattan

După capturarea sa spectaculoasă de trupele SUA, președintele Venezuelei a fost adus luni în fața unui tribunal federal din Manhattan. Primele două zile petrecute în custodia americană au transformat New York-ul într-o scenă de confruntări politice, sloganuri și emoții extreme.

Potrivit Vanity Fair, zona din jurul tribunalului federal din Manhattan a devenit rapid un spațiu al contrastelor. Într-un parc din apropiere, un grup de tineri flutură steaguri venezuelene și adresează gesturi obscene trecătorilor. De cealaltă parte a străzii, aceleași steaguri sunt vândute de comercianți ambulanți pentru câțiva dolari, ca suveniruri ale unui moment istoric controversat.

Sursa foto: Capură video Reuters

Două tabere distincte de manifestanți sunt separate de barierele poliției. Unii celebrează capturarea lui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, precum și rolul decisiv al administrației Trump. Alții condamnă intervenția militară desfășurată pe teritoriu străin, considerând-o o încălcare flagrantă a dreptului internațional.

Kujo, un membru al organizației anti-imperialiste International League of Peoples’ Struggle, ține în mână un obiect devenit simbolic în ultimele zile: un steag cu două fețe, Venezuela pe o parte, MAGA pe cealaltă. „Asta da diversitate, nu?”, spune el ironic. Deși recunoaște că mulți venezueleni sunt exasperați de situația din țara lor și salută arestarea lui Maduro, avertizează asupra pericolului unui precedent politic și militar.

Nicolás Maduro și Cilia Flores, deținuți la Metropolitan Detention Center din Brooklyn

Între timp, Nicolás Maduro și Cilia Flores sunt deținuți la Metropolitan Detention Center din Brooklyn, o închisoare federală cunoscută atât pentru condițiile dure, cât și pentru deținuții celebri care au trecut pe acolo în ultimii ani. Potrivit consultantului penitenciar Sam Mangel, directorul Biroului Federal al Închisorilor ar fi inspectat personal unitatea de detenție înainte de sosirea lui Maduro — un gest considerat extrem de rar.

Închisoarea a fost plasată temporar în lockdown total, iar Maduro este ținut în izolare, cu verificări la fiecare 15–30 de minute, măsuri menite să prevină orice incident, mai ales după precedentul Jeffrey Epstein. „Va fi tratat ca orice deținut de maximă securitate, indiferent de statutul său”, susține Mangel, adăugând însă că totul pare însoțit de un puternic element de spectacol politic.

Sâmbătă seara, Casa Albă a publicat imagini atent regizate cu sosirea lui Maduro la New York. Donald Trump a descris operațiunea drept un adevărat thriller. „Am urmărit totul ca pe un serial TV”, a declarat el, postând ulterior o fotografie cu Maduro legat la ochi și încătușat.

Luni, în sala de judecată, Maduro și Flores au apărut în uniforme de detenție. Când liderul venezuelean a încercat să transforme audierea într-o declarație politică, judecătorul Alvin Hellerstein l-a întrerupt ferm: „Va exista momentul și locul potrivit pentru asta.” Întrebat cum pledează, Maduro a răspuns prin intermediul unui translator: „Sunt nevinovat. Sunt un om cinstit. Sunt încă președintele țării mele.” Cilia Flores a declarat, la rândul ei, că este „total nevinovată”.

În fața tribunalului, între scandări și transmisiuni live pe rețelele de socializare, un lucru a devenit clar. Pentru susținători și contestatari deopotrivă, primele două zile de detenție nu au fost neapărat despre justiție, ci mai degrabă despre putere, imagine și lupta pentru controlul narațiunii globale.

CITEȘTE ȘI: Primele imagini cu soția lui Nicolas Maduro după ce a fost capturată de forțele americane. Cum arată acum Cilia Flores

Cum arată „Iadul pe Pământ”, închisoarea federală în care a fost încarcerat Nicolas Maduro

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Adda s-a enervat, după ce a fost difuzat la TV episodul corecției fizice asupra soțului: ”Cu tot respectul pentru producția Power Couple”
Știri
Adda s-a enervat, după ce a fost difuzat la TV episodul corecției fizice asupra soțului: ”Cu tot respectul…
Condiții groaznice pentru concurenții de la Desafio: Aventura. Ce povestește Iuliana din echipa Luptătorilor: „Am luat purici”
Știri
Condiții groaznice pentru concurenții de la Desafio: Aventura. Ce povestește Iuliana din echipa Luptătorilor: „Am luat purici”
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai...
Glume fără număr legate de înzăpezirea preşedintelui în Franţa. Nicuşor Dan, de la grătar pe zăpadă cu Macron, la „Emily in Paris” blocată în nămeţi
Gandul.ro
Glume fără număr legate de înzăpezirea preşedintelui în Franţa. Nicuşor Dan, de la...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din...
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Adevarul
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analize medicale
Digi24
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost...
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Promotor.ro
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Spotify introduce noi funcții. Ce trebuie să faci pentru a le activa?
go4it.ro
Spotify introduce noi funcții. Ce trebuie să faci pentru a le activa?
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Go4Games
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Glume fără număr legate de înzăpezirea preşedintelui în Franţa. Nicuşor Dan, de la grătar pe zăpadă cu Macron, la „Emily in Paris” blocată în nămeţi
Gandul.ro
Glume fără număr legate de înzăpezirea preşedintelui în Franţa. Nicuşor Dan, de la grătar pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adda s-a enervat, după ce a fost difuzat la TV episodul corecției fizice asupra soțului: ”Cu tot ...
Adda s-a enervat, după ce a fost difuzat la TV episodul corecției fizice asupra soțului: ”Cu tot respectul pentru producția Power Couple”
Condiții groaznice pentru concurenții de la Desafio: Aventura. Ce povestește Iuliana din echipa Luptătorilor: ...
Condiții groaznice pentru concurenții de la Desafio: Aventura. Ce povestește Iuliana din echipa Luptătorilor: „Am luat purici”
(P) Cele mai norocoase victorii din lumea fotbalului
(P) Cele mai norocoase victorii din lumea fotbalului
Aproape 300 de km noi de autostradă în România, în 2026. Anul record al infrastructurii rutiere
Aproape 300 de km noi de autostradă în România, în 2026. Anul record al infrastructurii rutiere
Horoscop 2026: Cine vor fi răsfățații zodiacului? Sanda Ionescu: „Realizări semnificative ...
Horoscop 2026: Cine vor fi răsfățații zodiacului? Sanda Ionescu: „Realizări semnificative și oportunități financiare”
ChatGPT a anulat o căsătorie: „Instanţa înţelege importanţa pe care o are”
ChatGPT a anulat o căsătorie: „Instanţa înţelege importanţa pe care o are”
Vezi toate știrile
×