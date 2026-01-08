Ce s-a întâmplat în primele 48 de ore de detenție a lui Nicolás Maduro la New York! Haos în fața tribunalului din Manhattan

După capturarea sa spectaculoasă de trupele SUA, președintele Venezuelei a fost adus luni în fața unui tribunal federal din Manhattan. Primele două zile petrecute în custodia americană au transformat New York-ul într-o scenă de confruntări politice, sloganuri și emoții extreme.

Potrivit Vanity Fair, zona din jurul tribunalului federal din Manhattan a devenit rapid un spațiu al contrastelor. Într-un parc din apropiere, un grup de tineri flutură steaguri venezuelene și adresează gesturi obscene trecătorilor. De cealaltă parte a străzii, aceleași steaguri sunt vândute de comercianți ambulanți pentru câțiva dolari, ca suveniruri ale unui moment istoric controversat.

Două tabere distincte de manifestanți sunt separate de barierele poliției. Unii celebrează capturarea lui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, precum și rolul decisiv al administrației Trump. Alții condamnă intervenția militară desfășurată pe teritoriu străin, considerând-o o încălcare flagrantă a dreptului internațional.

Kujo, un membru al organizației anti-imperialiste International League of Peoples’ Struggle, ține în mână un obiect devenit simbolic în ultimele zile: un steag cu două fețe, Venezuela pe o parte, MAGA pe cealaltă. „Asta da diversitate, nu?”, spune el ironic. Deși recunoaște că mulți venezueleni sunt exasperați de situația din țara lor și salută arestarea lui Maduro, avertizează asupra pericolului unui precedent politic și militar.

Nicolás Maduro și Cilia Flores, deținuți la Metropolitan Detention Center din Brooklyn

Între timp, Nicolás Maduro și Cilia Flores sunt deținuți la Metropolitan Detention Center din Brooklyn, o închisoare federală cunoscută atât pentru condițiile dure, cât și pentru deținuții celebri care au trecut pe acolo în ultimii ani. Potrivit consultantului penitenciar Sam Mangel, directorul Biroului Federal al Închisorilor ar fi inspectat personal unitatea de detenție înainte de sosirea lui Maduro — un gest considerat extrem de rar.

Închisoarea a fost plasată temporar în lockdown total, iar Maduro este ținut în izolare, cu verificări la fiecare 15–30 de minute, măsuri menite să prevină orice incident, mai ales după precedentul Jeffrey Epstein. „Va fi tratat ca orice deținut de maximă securitate, indiferent de statutul său”, susține Mangel, adăugând însă că totul pare însoțit de un puternic element de spectacol politic.

Sâmbătă seara, Casa Albă a publicat imagini atent regizate cu sosirea lui Maduro la New York. Donald Trump a descris operațiunea drept un adevărat thriller. „Am urmărit totul ca pe un serial TV”, a declarat el, postând ulterior o fotografie cu Maduro legat la ochi și încătușat.

Luni, în sala de judecată, Maduro și Flores au apărut în uniforme de detenție. Când liderul venezuelean a încercat să transforme audierea într-o declarație politică, judecătorul Alvin Hellerstein l-a întrerupt ferm: „Va exista momentul și locul potrivit pentru asta.” Întrebat cum pledează, Maduro a răspuns prin intermediul unui translator: „Sunt nevinovat. Sunt un om cinstit. Sunt încă președintele țării mele.” Cilia Flores a declarat, la rândul ei, că este „total nevinovată”.

În fața tribunalului, între scandări și transmisiuni live pe rețelele de socializare, un lucru a devenit clar. Pentru susținători și contestatari deopotrivă, primele două zile de detenție nu au fost neapărat despre justiție, ci mai degrabă despre putere, imagine și lupta pentru controlul narațiunii globale.

