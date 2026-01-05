Acasă » Știri » Știri externe » Cum arată „Iadul pe Pământ”, închisoarea federală în care a fost încarcerat Nicolas Maduro

Cum arată „Iadul pe Pământ”, închisoarea federală în care a fost încarcerat Nicolas Maduro

De: Daniel Matei 06/01/2026 | 00:50
Cum arată „Iadul pe Pământ”, închisoarea federală în care a fost încarcerat Nicolas Maduro
Sursa foto: Profimedia

La câteva zile după ce a fost capturat după un atac american asupra unor obiective militare din Caracas, fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro se află într-un mediu mult mai puțin ospitalier: o închisoare din Brooklyn, unde probabil va fi ținut într-o celulă 23 de ore pe zi, condiții pe care alți deținuți celebri, precum Sean „Diddy” Combs și Ghislaine Maxwell, le-au numit „inumane”.

Maduro și soția sa, Cilia Flores, se confruntă cu acuzații de trafic de droguri în Statele Unite, după ce au fost capturați într-un raid al forțelor americane sâmbătă, amintește Reuters.

Aceștia au fost transportați cu o navă a Marinei SUA, aduși cu avionul în SUA și duși sâmbătă seară la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn. Atât Maduro, în vârstă de 63 de ani, cât și soția sa, în vârstă de 69 de ani, urmează să apară în fața instanței federale din Manhattan.

Fondat în 1994, MDC Brooklyn găzduiește aproximativ 1.300 de bărbați și femei și este în prezent singura închisoare pentru deținuții care așteaptă procese federale din New York City.

Printre foștii deținuți se numără persoane de la Maxwell și magnatul hip-hop Combs până la Juan Orlando Hernandez, fostul președinte al Hondurasului, care a fost condamnat pentru trafic de droguri înainte de a fi grațiat în decembrie de președintele Donald Trump. Luigi Mangione, care a pledat nevinovat pentru uciderea unui director al UnitedHealth Group, este în prezent ținut acolo în așteptarea procesului.

De ce penitenciarul e considerat „Iadul pe Pământ”

Închisoarea a fost criticată în repetate de deținuți și avocații acestora, care au denunțat condiții inumane și insalubre în incinta clădirii. În 2019, unii deținuți de la MDC Brooklyn au fost lăsați în celule neîncălzilte după ce un incendiu la instalația electrică a întrerupt alimentarea cu energie și încălzirea închisorii în toiul iernii.

În 2024, doi bărbați au fost uciși de alți deținuți folosind arme improvizate, potrivit Departamentului de Justiție. Maxwell, care a fost încarcerată în MDC Brooklyn înainte de condamnarea sa din 2021 pentru că l-a ajutat pe Epstein să abuzeze sexual de fete minore, s-a plâns de condițiile din celulă, spunând că au existat momente când celula sa a fost inundată cu apă din canalizare și fecale, iar locul s-a umplut de șobolani.

Biroul Penitenciarelor din SUA, divizia Departamentului de Justiție care operează MDC Brooklyn, nu a comentat acuzațiile. Cu toate acestea, agenția a declarat într-un raport din septembrie 2025 că condițiile din închisoare s-au îmbunătățit datorită creșterii numărului angajaților și a realizării unor reforme.

Tags:

