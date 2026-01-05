Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolás Maduro, și cum a ajuns cea mai puternică femeie din Venezuela

Nicolás Maduro, președintele Venezuelei, a fost capturat la Caracas, sâmbătă, de forțele americane, împreună cu soția sa, Cilia Flores. Cei doi au fost duși în Statele Unite, unde vor fi prezentați, luni, instanței. Dar cine este Cilia Flores, cea mai puternică femeie a Venezuelei și cum a ajuns în această poziție?

Ei bine, „Cilita”, așa cum o numește Maduro, a fost Primă Doamnă timp de peste un deceniu, deși în jargonul oficial al mișcării socialiste cunoscute sub numele de Chavismo, ea este numită „prima combatantă”. Flores este partenera lui Maduro de mai bine de 30 de ani, timp în care și-a construit propriul capital politic, ajungând să fie considerată una dintre cele mai puternice femei din Venezuela, chiar și fără relația cu liderul de la Caracas.

Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolás Maduro

Cilia Flores, născută în 1956 în orașul Tinaquillo din centrul Venezuelei, a crescut într-un cartier muncitoresc din vestul Caracasului. L-a întâlnit pe Maduro, care subliniază frecvent originile sale umile, în primele zile ale mișcării chaviste. Avocată specializată în dreptul muncii și dreptul penal, ea i-a oferit asistență juridică lui Hugo Chávez și altor ofițeri militari care au fost capturați după ce au încercat să-l răstoarne pe președintele de atunci, Carlos Andrés Pérez, în 1992. Maduro, la rândul său, a militat și pentru eliberarea lui Chávez și a făcut parte din echipa de securitate a acestuia.

„În timpul acelei lupte pentru eliberarea lui Chávez, am fost implicați în activități stradale. Îmi amintesc întotdeauna de o întâlnire în Catia, iar când un tânăr a cerut să vorbească, a vorbit, iar eu doar m-am uitat la el. Mi-am spus: «Ce inteligent»”, și-a amintit Flores în noiembrie 2023, vorbind despre Maduro.

Cum s-au îndrăgostit Cilia Flores și Nicolás Maduro

De atunci, cei doi au rămas inseparabili, dar Flores și-a croit propriul drum politic. A fost aleasă pentru primul său mandat ca membră a Adunării Naționale (Parlamentului) în 2000, anul imediat de după alegerea lui Chávez în funcția de președinte. A câștigat din nou un loc în 2005, iar un an mai târziu a devenit prima femeie care a prezidat parlamentul, succedându-i lui Maduro, care a devenit ministrul de externe al lui Chávez.

În timpul mandatului său, le-a interzis jurnaliștilor să intre în Parlament. De asemenea, a fost criticată pentru angajarea a zeci de rude în Congres. Într-un interviu acordat ziarului spaniol La Vanguardia, ea a declarat că plângerea nu a fost niciodată depusă oficial și că a fost o campanie de denigrare, dar a confirmat angajările.

„Da, membrii familiei mele au fost angajați pe baza propriilor merite; sunt mândră de ei și le voi apăra munca ori de câte ori va fi necesar”, a spus ea la acea vreme.

Între 2009 și 2011, ea a ocupat și funcția de al doilea vicepreședinte al Partidului Socialist Unit din Venezuela, condus pe atunci de Chávez, iar în 2012 a fost numită procuror general.

