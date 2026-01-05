Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a ajuns în Statele Unite, acolo unde urmează să fie judecat pentru acuzații de „narcoterorism”. Acesta a fost capturat de forțele americane în urma unei operațiuni-fulger desfășurată la Caracas.

Maduro conduce Venezuela cu o mână de fier de mai bine de 13 ani, după ce l-a urmat la putere pe Hugo Chavez. Însă acești ani la conducerea țării cu cele mai mari resurse de petrol din lume au fost cea mai bună ocazie pentru ca președintele să strângă o avere destul de consistentă.

Cine este Nicolás Maduro și ce meserie a avut

Născut în 1962 la Caracas, Maduro a fost șofer de autobuz înainte de a deveni președinte, iar apoi a început, pas cu pas, să urce în ierarhie. Întâi, în cadrul sindicatului angajaților regiei de transport din Caracas, de unde a făcut pasul în politica mare și a devenit un aliat al fostului președinte Chavez, scrie Times of India.

În 2013, s-a căsătorit cu Cilia Flores, o avocată și politiciană de renume din țară. Ea a fost membră a Adunării Naționale a Venezuelei și a devenit președintele acesteia în 2006, fiind prima femeie care a făcut acest lucru. A fost ministru de Externe al Venezuelei din 2006 până în 2013, iar ulterior a devenit vicepreședinte. După moartea lui Chavez, în 2013, a devenit președintele țării sud-americane. În 2024, a fost ales pentru a treia oară președinte, deși alegerile sunt, în general, considerate fraudate.

Ce avere are Nicolás Maduro

Estimările privind averea lui Maduro, în vârstă de 63 de ani, și a soției sale, Cilia Flores, sunt neclare din cauza informațiilor limitate. Conform Celebrity Net Worth, averea netă a lui Maduro este estimată la aproximativ 2 milioane de dolari, în timp ce averea netă a lui Flores este plasată între 2 și 5 milioane de dolari. Aceste estimări se bazează pe salariile din serviciul public și pe activele înregistrate.

Guvernul lui Maduro a fost acuzat în repetate rânduri de corupție, inclusiv acuzații că înalți oficiali au deturnat miliarde din venituri obținute din petrol prin intermediul rețelelor criminale. Administrația lui s-a confruntat cu sancțiuni severe impuse de SUA și de alte națiuni. În 2020, a fost acuzat de corupție și alte infracțiuni de către Washington.

Maduro a depus jurământul pentru un al treilea mandat în ianuarie 2025, iar alegerile care au dus la aceste rezultate au fost criticate ca fiind frauduloase de observatorii internaționali și de opoziție. Potrivit presei, Maduro încasa peste 4.000 de dolari pe lună doar din funcția de președinte al Venezuelei.

