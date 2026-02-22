Acasă » Știri » De ce renunță tot mai mulți oameni la gazonul din curte. Cu ce îl înlocuiesc

22/02/2026 | 13:48
Ce de a devenit gazonul tot mai puțin popular în ultimii ani? Tot mai mulți oameni renunță la el  în favoarea unor opțiuni mai durabile și mai ușor de întreținut. În acest sens, în țările occidentale, a luat naștere mișcarea ”les lawn” (n.r „mai puțin gazon”). Iată despre ce este vorba și la ce se referă. 

Mișcarea „mai puțin gazon” se referă la tendința de „micșorare” a dimensiunilor peluzelor pe care o observăm în prezent în aproape toate grădinile celor care locuiesc la case. ot mai multe persoane reduc suprafața de gazon pe care o întrețin și, în unele cazuri, renunță complet la el. Care este motivul?

De ce nu mai e gazonul la modă

Explicația este cât se poate de simplă. Un număr mare de proprietari de case renunță la includerea gazonului în proiectarea peisajului, mulți dintre ei spunând că acest lucru se datorează pur și simplu volumului de muncă necesar pentru întreținerea gazonului.

După costul apei, problemele legate de căldură și timpul necesar în general, oamenii se îndreaptă spre curți care oferă ceva mai mult decât gazon – pe care trebuie să-l îngrijească indiferent de anotimp. Oamenii realizează, de asemenea, că spațiile lor exterioare pot face mai mult decât să stea acolo și să arate frumos.

Pot crea frumusețe într-un mod constructiv: prin cultivarea legumelor, a fructelor, pomi fructiferi, solarii și chiar stupi de albine. Astfel, solul din grădina casei devine un ecosistem viu – în loc să fie văzut ca un simplu element decorativ.

Gazonul artificial a fost unul dintre înlocuitorii gazonului tradițional. Această alternativă arăta la fel și (oarecum) se simțea la fel, dar necesita mult mai puțină întreținere și apă. Cu toate acestea, gazonul artificial pierde din popularitate în rândul proprietarilor de case din câteva motive cheie. Gazonul artificial se încălzește foarte tare la lumina directă a soarelui, tinde să se decoloreze și totuși necesită curățare și înlocuire în zonele deteriorate. Mulți proprietari de case își dau seama repede că piatra, pietrișul și plantele naturale se deteriorează mult mai greu și arată mai natural pe termen lung.

×