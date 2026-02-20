Cum arată floarea care are „cel mai respingător iz din lume”. A înflorit după 15 ani

Floarea gigantică Amorphophallus titanum, clasificată în prezent ca specie pe cale de dispariție, a înflorit la începutul acestei luni la Grădina Botanică din Bogor, Indonezia. O floare similară, care şi-a deschis petalele pentru prima dată în ultimii 15 ani, a fost expusă duminică la Grădina Botanică Naţională Australiană din Canberra, unde sute de persoane s-au adunat pentru a asista la eveniment.

Înflorirea acestei flori gigantice este un moment rar, acest lucru întâmplându-se ultima dată în cazul celei din Indonezia în 2014, potrivit brin.go.id.

Acest fenomen rar a atras atenția președintelui Agenției Naționale de Cercetare și Inovare din Indonezia (BRIN), Arif Satria, care a vizitat Grădina Botanică din Bogor. În timpul vizitei, floarea a atins o înălțime de 120 de centimetri, cu un diametru al mugurelui de aproximativ 21 de centimetri, scrie sursa citată.

Arif a explicat că Amorphophallus titanum este o specie protejată și clasificată ca specie pe cale de dispariție conform Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN). În Grădina Botanică, există nouă tipuri de flori carnivore urât mirositoare, care au fost plantate din 1992.

„Ei bine, dacă ne uităm la modelul de înflorire, acesta este încă neregulat, așa că cercetătorii încă încearcă să înțeleagă cum funcționează modelul, deoarece uneori înflorește la fiecare 3 ani, alteori la fiecare 2 ani, iar ultima dată când a înflorit a fost în 2014”, a spus Arif în timpul vizitei sale.

Floarea produce cel mai respingător iz din lume

Floarea, cunoscută pe plan local sub numele de „bunga bangkai”, miroase a carne în stare de putrefacţie şi produce cel mai respingător iz din lume, după care se ofileşte. Expoziţia din capitala Australiei vine la doar două săptămâni după ce o floare din aceeaşi specie şi-a deschis corola la Grădina Botanică din Sydney, unde mii de vizitatori au venit să asiste la eveniment.

„Bunga bangkai” este originară din pădurile tropicale din Sumatra, Indonezia, şi este pe cale de dispariţie din cauza defrişărilor din pădurile în care creşte.

Odată ce inflorescenţa începe să fie vizibilă, aceasta creşte cu 10 centimetri pe zi până când atinge o înălţime de până la 2,5 metri şi o greutate de circa 75 de kilograme. Evenimente similare au mai fost observate în ultimii ani în ţări precum Germania, Belgia sau Brazilia, în timp ce în Australia o astfel de plantă a înflorit în 2015 în oraşul Melbourne.

