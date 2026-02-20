Acasă » Știri » Cafea turcească perfectă, după rețeta lui Cătălin Scărlătescu. Ce face el după ce apa dă în clocot

Cafea turcească perfectă, după rețeta lui Cătălin Scărlătescu. Ce face el după ce apa dă în clocot

De: Daniel Matei 20/02/2026 | 07:30
Cafea turcească perfectă, după rețeta lui Cătălin Scărlătescu. Ce face el după ce apa dă în clocot

Una dintre băuturile preferate ale românilor este cafeaua, iar avamtajul acesteia este că poate fi preparată în zeci, dacă nu chiar sute de moduri.

Astfel, deși ne-am putea sătura de cafeaua noastră obișnuită după o perioadă, vestea bună este că există modalități prin care să nu intrăm în monotonie atunci când vine de cafeaua pe care o consumăm în fiecare dimineață, sau, de ce nu, și în alte părți ale zilei. Iar una dintre rețetele clasice dar care a fost cam uitată în ultima perioadă este cafeaua turcească.

Chef Cătălin Scărlătescu vine cu o rețetă pentru cafeaua turcească perfectă, care să ne bucure diminețile și să ne ajute să avem o zi bună încă de la început. Chef Cătălin Scărlătescu ne oferă o idee simplă pentru a ne bucura în fiecare zi de o cafea turcească făcută perfect, iar cunoscutul bucătar spune că are această rețetă de la o turcoaică.

Cum faci cafeaua turcească perfectă

Chef Scărlătescu spune că rețeta este una extrem de simplă. Pentru început, vom pune apa la fiert, iar pentru fiecare ceașcă de apă vom adăuga câte o singură linguriță de zahăr.

Apoi, odată ce apa începe să dea în clocot, trebuie să o luăm de pe foc și să punem caimac în fiecare ceașcă. Apoi, putem pune și cafeaua, care va avea un gust deosebit. Atenție, însă, la unele detalii, atrage atenția bucătarul.

Pentru a ne asigura că vom obține o cafea reușită și pentru a evita orice fel de neplăcere, cafeaua turcească trebuie făcută la foc mic, chiar dacă prepararea ei va dura puțin mai mult. Totodată, atunci când o turnăm în ceașcă, nu trebuie să ne grăbim, ci să o punem foarte încet. Dacă ne grăbim, vom rămâne fără caimac, preferatul multor iubitori de cafea.

De asemenea, putem adăuga, dacă dorim să îi dăm cafelei noastre o aromă deosebită, puțină mentă proaspătă, mai spune Cătălin Scărlătescu.

CITEȘTE ȘI:

Ilie Tudose continuă seria atacurilor la adresa lui Scărlătescu. Ce ar fi făcut juratul de la Masterchef după ce a devenit celebru

Scărlătescu a intrat în belele mari! Cheful de la Pro TV, datorii de aproape 1 milion de euro, banca i-a blocat conturile, iar bunurile i-au fost sigilate

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției Române: „Mi s-au adus foarte multe acuze”
Știri
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției Române: „Mi…
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Știri
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local
Gandul.ro
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam
Adevarul
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști...
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni:...
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu
Mediafax
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Click.ro
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
Digi 24
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit...
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
Digi24
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv...
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Promotor.ro
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local
Gandul.ro
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției ...
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției Române: „Mi s-au adus foarte multe acuze”
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement ...
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Influencerul Adonis Live, reținut de poliție după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion! Ce urmează ...
Influencerul Adonis Live, reținut de poliție după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion! Ce urmează acum
Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ...
Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ce am de făcut, am costumul pregătit!”
Prima reacție a lui Donald Trump după arestarea fostului prinț Andrew: „O rușine!”
Prima reacție a lui Donald Trump după arestarea fostului prinț Andrew: „O rușine!”
Vezi toate știrile
×