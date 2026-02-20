Cafea turcească perfectă, după rețeta lui Cătălin Scărlătescu. Ce face el după ce apa dă în clocot

Una dintre băuturile preferate ale românilor este cafeaua, iar avamtajul acesteia este că poate fi preparată în zeci, dacă nu chiar sute de moduri.

Astfel, deși ne-am putea sătura de cafeaua noastră obișnuită după o perioadă, vestea bună este că există modalități prin care să nu intrăm în monotonie atunci când vine de cafeaua pe care o consumăm în fiecare dimineață, sau, de ce nu, și în alte părți ale zilei. Iar una dintre rețetele clasice dar care a fost cam uitată în ultima perioadă este cafeaua turcească.

Chef Cătălin Scărlătescu vine cu o rețetă pentru cafeaua turcească perfectă, care să ne bucure diminețile și să ne ajute să avem o zi bună încă de la început. Chef Cătălin Scărlătescu ne oferă o idee simplă pentru a ne bucura în fiecare zi de o cafea turcească făcută perfect, iar cunoscutul bucătar spune că are această rețetă de la o turcoaică.

Cum faci cafeaua turcească perfectă

Chef Scărlătescu spune că rețeta este una extrem de simplă. Pentru început, vom pune apa la fiert, iar pentru fiecare ceașcă de apă vom adăuga câte o singură linguriță de zahăr.

Apoi, odată ce apa începe să dea în clocot, trebuie să o luăm de pe foc și să punem caimac în fiecare ceașcă. Apoi, putem pune și cafeaua, care va avea un gust deosebit. Atenție, însă, la unele detalii, atrage atenția bucătarul.

Pentru a ne asigura că vom obține o cafea reușită și pentru a evita orice fel de neplăcere, cafeaua turcească trebuie făcută la foc mic, chiar dacă prepararea ei va dura puțin mai mult. Totodată, atunci când o turnăm în ceașcă, nu trebuie să ne grăbim, ci să o punem foarte încet. Dacă ne grăbim, vom rămâne fără caimac, preferatul multor iubitori de cafea.

De asemenea, putem adăuga, dacă dorim să îi dăm cafelei noastre o aromă deosebită, puțină mentă proaspătă, mai spune Cătălin Scărlătescu.

