De: Irina Vlad 20/02/2026 | 08:30
Cine e Antonia, iubita lui Daniel Bîrligea? Atacantul celor de la FCSB i-a făcut o surpriză rară
Daniel Bîrligea (25 de ani) este îndrăgostit până peste cap. Cine este, de fapt, Antonia Salanță este femeie care l-a făcut băiat de casă pe atacantul celor de la FCSB? 

Se poate spune că Daniel Bîrligea se simte și se comportă ca un adolescent îndrăgostit. Atacantul de la FCSB este „păzit” din umbră de iubita lui, care este prezentă la aproape toate meciurile pe care sportivul le confruntă. Deși în prezent locuiește în Italia, bruneta face ce face și atunci când are ocazia se strecoară printre miile de suporteri de pe marile stadione din țară (și nu numai) la meciurile iubitului ei.

Cine este Antonia Salanță, iubita lui Daniel Bîrligea

Pasionată de fashion și haine, în prezent, Antonia Salanță locuiește în Italia, la Milano, unde studiază tot ceea ce ține de modă în cadrul Istituto Marangoni, urmând să devină designer vestimentar.

În asentiment cu Daniel Bîrligea, Antonia are și ea o afinitate pentru sport. A făcut schi de performanță, însă, odată cu trecerea timpului, a renunțat să urmeze o carieră în acest domeniu. Deși cei doi locuiesc în țări diferite, se pare că dragostea își găsește mereu o cale spre împlinire. Antonia și Daniel Bîrligea reușesc aproape tot timpul să pună de câte o întâlnire și să petreacă timp împreună.

”Dumnezeu ţine cu noi şi mereu s-a ivit o soluţie să ne vedem. Pfu, de câte ori mi s-a zis că sunt nebună. Dar cred că eu mereu am fost nebună şi accept chestia asta”, dezvăluia la un moment dat iubita lui Daniel Bîrligea, potrivit Digisport.

Iar atunci când sunt împreună, se pare că nimeni și nimic nu le mai stă în cale. Recent, atacantul de la FCSB și-a surprins iubita cu o declarație de dragoste ca-n filme. Pe o vreme geroasă, Daniel Bîrligea a lăsat comoditatea și confortul casei, a ieșit în zăpadă și și-a strigat iubirea în gura mare, cum s-ar spune. Cu litere mari cât să se vadă de la aproape orice distanță, sportivul i-a scris Antoniei un marea ”Te iubesc”.

„Te iubesc!”, a scris Daniel în zăpadă, cu punctele de la „i” și semnul exclamării înlocuite cu inimi.

