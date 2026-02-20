Acasă » Știri » Mâncarea românească tradițională care ne distruge organismul, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic

De: Irina Vlad 20/02/2026 | 10:19
Potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic, pomana porcului nu este doar o mâncare, ci un test de rezistență pentru sistemul digestiv. Principalul pericol nu este carnea de porc, așa cum mulți s-au gândit, ci modul în care această mâncare tradițional românească este gătită. 

Mihaela Bilic este pro consumarea preparatelor din carne de porc, pe care o consideră o sursă bună de proteine și fier. Ea a venit cu lămuriri importante despre una dintre mâncărurile tradiționale românești nelipsite de pe mesele românilor, în special în perioada sărbătorilor de iarnă. Pomana porcului este un adevărat test de rezistență pentru sistemul digestiv, iar marea problemă nu este carnea de porc, ci modul în care aceasta este gătită.

Mihaela Bilic, adevărul despre pomana porcului

Pomana porcului se prepară prin prăjirea bucăților de carne de porc și a organelor în propria grăsime sau în untură. La temperaturi înalte, grăsimile saturate suferă modificări chimice care le fac greu de digerat. Rezultatul? O bombă cu radicali liberi și compuși oxidați care încarcă ficatul și pancreasul, forțându-le să secrete o cantitate uriașă de bilă și enzime. O altă greșeală pe care românii o fac este să combine carnea cu mămăliga și cu mujdeiul de usturoi.

  • Carnea (Proteină + Grăsime): Necesită acid gastric puternic.
  • Mămăliga (Carbohidrat): Blochează parțial digestia proteinelor și adaugă o încărcătură glicemică mare.
  • Mujdeiul (Iritant): Deși usturoiul este sănătos, în combinație cu grăsimea încinsă din farfurie, devine extrem de iritant pentru mucoasa stomacului și poate provoca arsuri sau reflux gastroesofagian.

Vestea bună este că pentru aceste combinații greu de digerat, Mihaela Bilic vine cu o soluție care salvează întreaga situație. Nutriționista le recomandă românilor să adauge o sursă de fibre lângă pomana porcului, iar cele mai indicate (și potrivite) sunt murăturile. Fără fibre și fără aciditatea murăturilor (care ajută la emulsionarea grăsimilor), carnea rămâne în stomac ore întregi, provocând acea stare de somnolență și greutate după masă.

