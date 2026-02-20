Acasă » Advertoriale » (P) De ce cardurile cadou au devenit “varianta sigură” când nu știi preferințele

De: Redacția CANCAN 20/02/2026 | 11:32
De ani de zile, în momentele speciale, la aniversări și sărbători, întrebarea “Ce cadou să cumpăr?” a devenit mai degrabă o sursă de stres decât una de entuziasm. Pentru că, în ziua de astăzi, toată lumea are ce-și dorește, sunt puține lucruri pe lista de dorințe care au rămas neîndeplinite, iar motivul este, probabil, pentru că sunt scumpe sau inaccesibile, așa că nu pot deveni cadouri din partea apropiaților.

Iar partea cea mai dificilă apare atunci când ocaziile sunt la puțin timp distanță. Să spunem că de Crăciun ai reușit să găsești un cadou minunat pentru persoana iubită. Doar că în foarte scurt timp, apare Luna iubirii, cu două sărbători importante. Apoi, pentru bărbați… 1 martie și 8 martie. Patru cadouri în doar 4 luni? Sunt unii chiar mai ghinioniști, iar aniversarea de nume sau ziua de naștere a iubitei au loc tot în acest interval, decembrie-martie. Se adună o listă lungă de momente și mult prea puține idei.

Și nu este nimic rușinos în a nu-i cunoaște preferințele persoanei cu care ești într-o relație. Uneori, sunt atât de multe variabile în legătură cu ce-i place cuiva, încât este greu să îți dai seama dacă va prefera un anumit parfum, o cremă sau chiar un model de bijuterie.

O variantă modernă și practică este să-ți rogi consoarta să facă o listă cu ce-și dorește și să alegi din ea câteva daruri. Elementul surpriză va exista, pentru că nu va ști ce va primi. Doar că pentru unele femei acest lucru nu mai are același farmec, pentru că tot ele sunt, de fapt, cele care… cer cadoul.

Așa că există o opțiune similară, dar mai elegantă. Un card cadou este o idee perfectă pentru atunci când nu știi ce să-i cumperi, dar vrei să o surprinzi. Și, evident, funcționează și invers, o femeie poate să-i dăruiască bărbatului un card cadou. Este valabil inclusiv pentru prieteni sau familie, ori pentru colegi mai mult sau mai puțin apropiați.

Când mai este cardul cadou o idee bună?

Pentru persoanele care sunt noi în viața ta. Poate cineva pe care ai cunoscut de puțin timp sau o persoană la care mergi pentru prima oară în vizită. Nu-i știi prea bine preferințele și nu vrei să dai greș.

Sunt oameni care preferă să-și cumpere obiecte sau bijuterii, pentru a avea o amintire fizică de la cel care i-a dăruit cardul. Alții pot fi mai practici și vor alege consumabile, precum seturi de îngrijire, cosmetice, parfumuri. Dacă nu știi ce ar alege să cumpere, în mod evident nu știi nici ce să-i cumperi tu.

Ambalat frumos și însoțit de un mic mesaj scris de mână, un gift card are toate elementele unui cadou reușit: investiția, intenția, factorul surprinză dar și posibilitatea ca persoana să cumpere exact ce își dorește.

