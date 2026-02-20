Acasă » Știri » Bianca Drăgușanu și Monica Tatoiu, la cuțite: „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool, pe țuică? Frustrato.” De la ce a pornit scandalul?

Bianca Drăgușanu și Monica Tatoiu, la cuțite: „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool, pe țuică? Frustrato.” De la ce a pornit scandalul?

De: Anca Chihaie 20/02/2026 | 12:06
Bianca Drăgușanu și Monica Tatoiu, la cuțite: „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool, pe țuică? Frustrato.” De la ce a pornit scandalul?
Bianca Drăgușanu și Monica Tatoiu/foto: social media

Conflictul dintre Bianca Drăgușanu și Monica Tatoiu a ajuns în centrul atenției publice, generând valuri de comentarii pe rețelele sociale. Cele două femei, fără legături directe înainte, au fost implicate într-un schimb de replici acide, care a escaladat rapid și a captat interesul mass-media.

Totul a pornit după ce Monica Tatoiu a făcut observații critice la adresa imaginii publice a Biancăi Drăgușanu, punând sub semnul întrebării autenticitatea activității acesteia în domeniul modei. Această reacție a provocat nemulțumirea fostei soții a lui Victor Slav, care a răspuns cu un mesaj tăios, lansând astfel un conflict deschis în spațiul public.

„Care este cea mai nesuferită vedetă? Bianca Drăgușanu. Pentru că pretinde ceea ce nu este. De exemplu, că este creatoare de modă. Știi cum fac vedetele din România și din alte părți business cu haine? Cumpără marfă chinezească, pun două etichete și spun că e creația mea. Eu mă pricep la haine. Pe lângă faptul că mă pricep la toate, la haine mă pricep foarte bine. Când pun mâna pe o haină, știu din ce material sunt făcute. De unde știu? Eu bat toate depozitele de materiale.

Știu pe cele cu care mă întâlnesc la depozitul de haine, știu pe cele cu care m-am întâlnit la producătorii de pantaloni, genți. Nu vă băgați pe haine cu mine. Nu doar ea, mai sunt vreo două, trei. Dar ea mă enervează că pretinde cine nu e, de când a transformat-o Botezatu. E toxică”, a declarat Monica Tatoiu în podcastul „Face to Face”.

Bianca Drăgușanu și Monica Tatoiu, la cuțite

Schimbul de replici s-a desfășurat prin intermediul rețelelor sociale și al platformelor media, devenind rapid viral. În mod evident, tensiunile dintre cele două au fost amplificate de mediul digital, unde fiecare comentariu este imediat vizibil și poate fi interpretat sau exagerat de public.

Deși nu au avut anterior legături personale sau profesionale, cele două au ajuns rapid într-un conflict public, schimbând replici acide care au atras atenția fanilor și a presei. Tensiunile au fost generate de opiniile Monicăi Tatoiu despre activitatea profesională și imaginea publică a Biancăi Drăgușanu.

„Auzi ce zice Monica Baboiu… că noi punem etichete la haine pe care le cumpărăm din China. Dacă ea se îmbracă din China… ia uite, Monica Baboiu, ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool, pe țuică? Frustrato, vezi-ți de pensia ta și lasă frustrările, că ești demodată”, a spus Bianca Drăgușanu pe Instagram.

