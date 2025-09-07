Monica Tatoiu, la un pas de divorț! Vedeta a pus piciorul în prag: „La mine nu țipă nimeni!”

Monica Tatoiu face mărturisiri incredibile după mai bine de 40 de ani de căsnicie cu Victor Tatoiu. Formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă, dar, chiar și după atâția ani petrecuți împreună, între cei doi au apărut tensiuni care au enervat-o la culme pe afaceristă.

Monica Tatoiu este una dintre cele mai auzite voci din showbiz-ul românesc, o afaceristă de succes și trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Victor Tatoiu, de mai bine de 40 de ani. Femeia de afaceri a spus în repetate rânduri că nu își vede viața fără el, dar într-o căsnicie nu este întotdeauna numai lapte și miere.

Monica Tatoiu, la un pas de divorț

Chiar și după 40 de ani de mariaj, au apărut probleme care i-au dus pe cei doi chiar în prag de divorț. Vedeta a recunoscut că, după ce au ajuns acasă din vacanță, soțul ei a ridicat tonul la ea, moment în care afacerista a vrut să pună punct căsniciei.

„Am vrut să divorțăm. Când ne-am întors și am găsit casa… eu i-am spus (n.r. că vrea să divorțeze) pentru că țipa la mine. La mine nu țipă nimeni! Numai eu țip!”, a declarat Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu și soțul ei sunt împreună de peste 40 de ani și, de-a lungul timpului, au trecut prin numeroase tensiuni și probleme. Vedeta, așa cum este obișnuită să spună lucrurilor pe nume, a mărturisit de unde provin, de fapt, certurile între ei:

„Am făcut 41 de ani de când suntem împreună. (…) E mișto că după 40 de ani de căsnicie te cerți, acum ne certăm pe războiul din Ucraina, Gaza. Certurile după doi ani se rezolvă în dormitor, astea pe politică nu se rezolvă decât la tribunal. (…) Eu nu mă plictisesc cu Tatoiu”, a mărturisit Monica Tatoiu, pentru Xtra Night Show.

Vedeta a mai mărturisit că ea și soțul ei nu dorm în același pat.

„Eu nu dorm cu el, eu dorm cu pisica. Domnul Tatoiu doarme cu pisica lui, eu cu pisica mea, fiecare cu pisica lui. Eu mă culc la ora 10, 11, 1 noaptea, el se culcă la 9 și se trezește la 6. La 67 de ani nu mai ai nicio plăcere să te deranjezi unul pe altul, ne întâlnim dimineața la cafea!”, a mai spus recent Monica Tatoiu pentru Antena Stars.

