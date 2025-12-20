Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Brad Pitt obține o victorie de senzație împotriva fostei soții. Ce e obligată Angelina Jolie să facă acum

De: Daniel Matei 20/12/2025 | 08:50
Brad Pitt a obținut o victorie juridică importantă în lupta sa cu fosta soție Angelina Jolie privind podgoria lor din Franța. Deși procesul de divorț dintre Pitt și Jolie s-a încheiat în decembrie anul trecut, fostul cuplu încă se luptă în instanță în legătură cu vânzarea de către Jolie a părții sale din podgorie omului de afaceri rus Yuri Shefler.

Un judecător din Los Angeles i-a dat dreptate lui Pitt, în vârstă de 62 de ani, și i-a ordonat lui Jolie, în vârstă de 50 de ani, să predea comunicările prin e-mail și mesajele text cu personalul său legate de vânzarea părții sale din Chateau Miraval, proprietate pe care au cumpărat-o împreună în 2008, scrie RadarOline.com.

Pitt a susținut că Jolie a ocolit un acord pe care îl aveau împreună, acord în care, spune actorul, ambii se angajaul să nu vândă acțiuni Chateau Miraval decât dacă cealaltă persoană era de acord cu tranzacția. Brad Pitt a susținut că Angelina Jolie a încălcat acest acord atunci când și-a vândut partea lui Shefler pentru 67 de milioane de dolari în 2021, fără a-i permite actorului să o cumpere mai întâi.

Ce a decis judecătorul în procesul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie

Cea mai recentă decizie din acest caz se concentrează pe comunicările pe care Jolie le-a avut cu echipa sa, despre care ea a susținut că erau acoperite de un acord de confidențialitate.

Pitt a susținut că fosta sa soție folosea acordul de confidențialitate ca pretext pentru a ascunde discuțiile despre vânzarea contestată de actor. Judecătoarea Lia Martin de la Curtea Superioară a fost de acord cu echipa juridică a lui Pitt și i-a ordonat lui Jolie să predea corespondența, iar ea are la dispoziție 45 de zile pentru a se conforma hotărârii judecătorești.

O sursă a declarat pentru presa americană că e-mailurile ar demonstra că actrița a fost „nesinceră de la început” în acest caz.

Continuă bătălia în instanță între Brad Pitt și Angelina Jolie. Actorul vrea acces la intimitatea fostei soții

Fostul manager al lui Michael Schumacher trece prin momente grele. Germanul a fost atacat în propria casă

×