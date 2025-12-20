Cine cântă la Târgurile de Crăciun în weekendul 20-21 decembrie 2025: Smiley, Fuego, Maria Dragomiroiu, Connect-R și ceilalți

Capitala se pregătește pentru ultimul weekend de spectacole înainte de Crăciun, între 19 și 21 decembrie, în cadrul târgurilor de sezon.

Organizatorii au anunțat programul artistic, care aduce pe scenă nume consacrate din muzica românească, dar și artiști tineri, cu un repertoriu variat, de la colinde și jazz, până la pop, rock, hip-hop și muzică populară.

Cine cântă la Târgurile de Crăciun în weekendul 20-21 decembrie 2025

Pe 19 decembrie, Sorina Rotaru va urca pe scenă la ora 19:30, cu un recital de jazz. Artista promite un moment special, menit să aducă liniște și căldură în sufletele spectatorilor: un concert care să încetinească ritmul cotidian și să introducă publicul în atmosfera sărbătorilor.

Seara de 20 decembrie începe la ora 19:00 cu Antonia Grigore, tânăra cântăreață care a devenit virală pe TikTok. La scurt timp după, Smiley va concerta la West Side Christmas Market, în Parcul Drumul Taberei, de la ora 19:30. Artistul revine pe scenă după ce spectacolul său din 6 decembrie a fost anulat din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Tot pe 19 decembrie, în Sectorul 4, Maria Dragomiroiu va cânta muzică populară în Parcul Lumea Copiilor, de la ora 19:30. În Piața Alba Iulia, Trupa L.A. va susține un concert la ora 20:00.

Vizitatorii pot admira spectacolele mai multor celebri artişti români

Ziua de 20 decembrie aduce un nou moment nostalgic: trupa Azur va interpreta piesele care au marcat istoria muzicii românești, tot de la ora 20:00. Duminică, Diana Matei și Taraful Cleante vor anima atmosfera cu „muzică live, vibe balcanic, bucurie și distracție cât cuprinde”.

La Romexpo, programul artistic începe zilnic la ora 18. Vineri, Fuego va cânta la ora 20, iar sâmbătă Nicola va aduce colinde pentru public. Pe 21 decembrie, Gașca Zurli va dedica spectacolul copiilor. Programul continuă și după weekend: pe 22 decembrie urcă pe scenă Ducu Bertzi, iar pe 23 Connect-r va oferi un concert de muzică pop.

La Băneasa Christmas World, evenimentele încep pe 19 decembrie la ora 14:00 cu o piesă de teatru, urmată de colindele grupului Cantus Mundi. De la ora 17:30, vor concerta Villa, Marius Ciprian Pop și Folk Frate. Pe 20 decembrie, ziua debutează cu teatru de păpuși pentru copii și colinde, iar seara va fi animată de Bianca Marinescu cu „Broadway Christmas”, Emeric Imre Band și Flavius Teodosiu.

Duminică, 21 decembrie, programul include un spectacol de magie și efecte speciale cu gheață carbonică. După colinde, pe scenă vor urca Tatiana, Angels, Vali Crăciunescu, Cooperativa 9 și trupa Proconsul.

Astfel, Bucureștiul oferă un weekend plin de muzică și spectacole, cu artiști consacrați și momente dedicate atât celor mari, cât și celor mici, în cadrul târgurilor de Crăciun din toate zonele Capitalei.

