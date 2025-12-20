Acasă » Știri » Cine cântă la Târgurile de Crăciun în weekendul 20-21 decembrie 2025: Smiley, Fuego, Maria Dragomiroiu, Connect-R și ceilalți

Cine cântă la Târgurile de Crăciun în weekendul 20-21 decembrie 2025: Smiley, Fuego, Maria Dragomiroiu, Connect-R și ceilalți

De: David Ioan 20/12/2025 | 09:10
Cine cântă la Târgurile de Crăciun în weekendul 20-21 decembrie 2025: Smiley, Fuego, Maria Dragomiroiu, Connect-R și ceilalți
Cine cântă la Târgurile de Crăciun în weekendul 20-21 decembrie 2025: Smiley, Fuego, Maria Dragomiroiu, Connect-R și ceilalți

Capitala se pregătește pentru ultimul weekend de spectacole înainte de Crăciun, între 19 și 21 decembrie, în cadrul târgurilor de sezon.

Organizatorii au anunțat programul artistic, care aduce pe scenă nume consacrate din muzica românească, dar și artiști tineri, cu un repertoriu variat, de la colinde și jazz, până la pop, rock, hip-hop și muzică populară.

Cine cântă la Târgurile de Crăciun în weekendul 20-21 decembrie 2025

Pe 19 decembrie, Sorina Rotaru va urca pe scenă la ora 19:30, cu un recital de jazz. Artista promite un moment special, menit să aducă liniște și căldură în sufletele spectatorilor: un concert care să încetinească ritmul cotidian și să introducă publicul în atmosfera sărbătorilor.

Cine va cânta la Târgurile de Crăciun din București / Sursa foto: Pexels

Seara de 20 decembrie începe la ora 19:00 cu Antonia Grigore, tânăra cântăreață care a devenit virală pe TikTok. La scurt timp după, Smiley va concerta la West Side Christmas Market, în Parcul Drumul Taberei, de la ora 19:30. Artistul revine pe scenă după ce spectacolul său din 6 decembrie a fost anulat din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Tot pe 19 decembrie, în Sectorul 4, Maria Dragomiroiu va cânta muzică populară în Parcul Lumea Copiilor, de la ora 19:30. În Piața Alba Iulia, Trupa L.A. va susține un concert la ora 20:00.

Vizitatorii pot admira spectacolele mai multor celebri artişti români

Ziua de 20 decembrie aduce un nou moment nostalgic: trupa Azur va interpreta piesele care au marcat istoria muzicii românești, tot de la ora 20:00. Duminică, Diana Matei și Taraful Cleante vor anima atmosfera cu „muzică live, vibe balcanic, bucurie și distracție cât cuprinde”.

La Romexpo, programul artistic începe zilnic la ora 18. Vineri, Fuego va cânta la ora 20, iar sâmbătă Nicola va aduce colinde pentru public. Pe 21 decembrie, Gașca Zurli va dedica spectacolul copiilor. Programul continuă și după weekend: pe 22 decembrie urcă pe scenă Ducu Bertzi, iar pe 23 Connect-r va oferi un concert de muzică pop.

La Băneasa Christmas World, evenimentele încep pe 19 decembrie la ora 14:00 cu o piesă de teatru, urmată de colindele grupului Cantus Mundi. De la ora 17:30, vor concerta Villa, Marius Ciprian Pop și Folk Frate. Pe 20 decembrie, ziua debutează cu teatru de păpuși pentru copii și colinde, iar seara va fi animată de Bianca Marinescu cu „Broadway Christmas”, Emeric Imre Band și Flavius Teodosiu.

Duminică, 21 decembrie, programul include un spectacol de magie și efecte speciale cu gheață carbonică. După colinde, pe scenă vor urca Tatiana, Angels, Vali Crăciunescu, Cooperativa 9 și trupa Proconsul.

Astfel, Bucureștiul oferă un weekend plin de muzică și spectacole, cu artiști consacrați și momente dedicate atât celor mari, cât și celor mici, în cadrul târgurilor de Crăciun din toate zonele Capitalei.

CITEŞTE ŞI: Top 10 destinații pentru un Crăciun de vis în Europa. Singura zonă din România care a reușit să se încadreze și ea pe listă

Cea mai scumpă nostalgie din comunism! Cât costă o felie de pâine cu untură la Târgul de Crăciun din Timișoara

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”
Știri
Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Știri
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox complet
Mediafax
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox...
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026
Gandul.ro
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania...
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Mediafax
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026
Gandul.ro
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”
Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Ea e Lenuța, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la spitalul din Galați. Ce ...
Ea e Lenuța, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la spitalul din Galați. Ce s-a întâmplat cu ea
Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit ...
Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit să se vindece
Calcul complet | Cât costă o lună în New York, în 2025. Câți bani ar plăti un român, dacă s-ar ...
Calcul complet | Cât costă o lună în New York, în 2025. Câți bani ar plăti un român, dacă s-ar muta acolo
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia ...
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială
Vezi toate știrile
×