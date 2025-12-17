Acasă » Știri » Știri externe » Top 10 destinații pentru un Crăciun de vis în Europa. Singura zonă din România care a reușit să se încadreze și ea pe listă

Top 10 destinații pentru un Crăciun de vis în Europa. Singura zonă din România care a reușit să se încadreze și ea pe listă

De: Daniel Matei 17/12/2025 | 22:50
Top 10 destinații pentru un Crăciun de vis în Europa. Singura zonă din România care a reușit să se încadreze și ea pe listă
Apropierea sărbătorilor de iarnă și a zilelor libere de Crăciun și Anul Nou ne face pe mulți dintre noi să ne gândim la o mică vacanță, iar Europa este plină de destinații turistice numai bune pentru această perioadă a anului.

Plin de târguri de Crăciun și de alte evenimente asociate cu sărbătorile de iarnă, dar și de stațiuni de iarnă extrem de ofertante, Bătrânul Continent este destinația ideală pentru cei care caută un loc perfect pentru a sărbători Crăciunul, Anul Nou sau, de ce nu, pe ambele.

Cele mai frumoase destinații de Crăciun din Europa

Forbes a realizat și anul acesta o listă cu cele mai frumoase destinații din Europa pentru sărbători. Iată lista pentru anul acesta:

Lofoten, Norvegia

Aurora boreală a Norvegiei este o altă prezență inevitabilă pe listă.

Aurora boreală este un fenomen natural nu întotdeauna ușor de observat, la fel de imprevizibil pe cât este de extraordinar, care luminează cerul „cu dungi dansante de galben, roz, violet și verde saturate, o combinație de gaz solar și câmp magnetic al Pământului, redat în Technicolor”, scrie sursa citată.

„Lofoten, un arhipelag de pe coasta de nord-vest a Norvegiei, oferă unul dintre cele mai pitorești peisaje pentru a admira această priveliște schimbătoare. Acolo, o coastă încadrată de vârfuri zimțate, fiorduri întinse, plaje nisipoase și vechi cabane de pescari vopsite în roșu-cireș și verde-pin, oferă o vizită superbă, zi sau noapte”, scrie The New York Times.

Sursa foto: Profimedia

Bergen

Bergen, Norvegia, cunoscută ca sursa de inspirație pentru Arandelle, regatul magic din filmul Frozen, și totodată ca cel mai mare oraș de turtă dulce din lume, „unde puteți vizita numeroase muzee de artă și acvarii, precum și puteți merge la cumpărături în piețele din apropiere, într-o atmosferă de Crăciun foarte specială”, este o destinație recomandată și ea pe listă.

Oslo, frumoasa capitală norvegiană cu obiective turistice de neegalat și vesele, brazi de Crăciun, numeroase activități de iarnă, precum schi și sanie pe pârtii situate la mică distanță de mers cu mașina și cel mai unic târg de Crăciun organizat la Muzeul Norvegian de Istorie Culturală, ar trebui, de asemenea, să fie inclusă în itinerariu.

Sursa foto: Profimedia

Rovaniemi, orașul lui Moș Crăciun

Tot în zonă apare o altă destinație de neratat: Satul lui Moș Crăciun din Finlanda, inclus în topul celor 10 destinații de iarnă incredibile.

„Rovaniemi, Finlanda, este capitala Laponiei și este cunoscută drept orașul natal al lui Moș Crăciun. Acolo își are și biroul și primește oameni pe tot parcursul anului. Vizitatorii pot obține o ștampilă unică pe pașaport și pot trimite cărți poștale direct de la oficiul poștal al lui Moș Crăciun.

Situat în Arctica, locul este, de asemenea, un loc excelent pentru a admira aurora boreală, una dintre cele mai spectaculoase priveliști ale naturii. Vizitatorii pot merge, de asemenea, într-o excursie cu sania trasă de câini și pot afla mai multe despre cultura laponă.”

Sursa foto: Profimedia

Transilvania

Singura destinație din România inclusă pe listă.

Sursa spune că o oprire obligatorie, pe tot parcursul anului, este Castelul Bran. „Arată deosebit de magic atunci când este acoperit de zăpadă. Regiunea are multe alte orașe incredibile, iar cei care doresc să exploreze piețele de Crăciun ar trebui să se îndrepte spre Cluj, Sibiu și Brașov. Regiunea are pârtii excelente la Poiana Brașov, unde vizitatorii se pot bucura, de asemenea, de spa-uri și căzi cu hidromasaj. Cei care visează la sate acoperite de zăpadă ar trebui să viziteze Sighișoara, pe care UNESCO o include în Patrimoniul Mondial”, scrie sursa citată.

Sursa foto; Profimedia

Reykjavík

Reykjavík, capitala Islandei și cea mai nordică „capitală din lume”, este destinația supremă pentru iubitorii de natură și, probabil, cel mai faimos loc de pe insulă, în special în timpul verii, când izvoarele termale atrag sute de turiști, scrie ghidul.

„Orașul oferă numeroase activități pe tot parcursul iernii, inclusiv observarea aurorei boreale și scufundări în băile geotermale, care devin și mai bune atunci când temperatura scade.”

Sursa foto: Profimedia

Lacul Bled

Lacul Bled din Slovenia este unul dintre cele mai faimoase obiective turistice ale țării, renumit pentru clima sa blândă și apa termală a lacului. Lacul „devine și mai frumos atunci când este acoperit de zăpadă”, potrivit The Travel. „Este momentul perfect pentru a explora zona, aproape fără turiști și cu prețuri mai mici. Pentru turiștii care vizitează Lacul Bled în decembrie, există o piață de Crăciun excelentă, unde pot încerca și mâncăruri și băuturi tradiționale.”

Sursa foto: Profimedia

Praga

Capitala Republicii Cehe oferă numeroase patinoare în parcuri, castele și muzee de vizitat, cu cozi mai scurte decât în ​​restul anului și faimoasele piețe de Crăciun.

Sursa foto: Profimedia

Colmar

Multe destinații din Franța, cu piețele lor de Crăciun încântătoare, ocupă primele locuri pe multe liste ale celor mai bune din Europa și din lume – iar Colmar și Strasbourg se numără de obicei printre primele locuri. Colmar este una dintre piețele de Crăciun cele mai sugerate de creatorii de conținut de pe TikTok și este prezentă an de an în lista celor mai bune destinații europene.

Anul acesta, piața de Crăciun din Colmar s-a deschis pe 24 noiembrie, iar vizitatorii vor putea avea o experiență de neuitat până pe 29 decembrie.

Sursa foto: Profimedia

Strasbourg

Strasbourg, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, este un oraș frumos pe tot parcursul anului, dar atunci când se îmbracă de Crăciun, devine unul dintre cele mai apreciate din lume – titlul său de „Capitală a Crăciunului” fiind pe deplin meritat.

Piața de Crăciun „obligatorie” a orașului apare pe aproape fiecare listă cu „cele mai bune din Europa” și din întreaga lume. Este cea mai veche piață de Crăciun din Europa, datând din 1570. De atunci, orașul și-a continuat tradiția, rămânând una dintre destinațiile de top de vizitat în perioada Crăciunului.

Sursa foto: Profimedia

Zagreb

Alături de Strasbourg, capitala Croației, Zagreb, a fost numită în repetate rânduri cea mai bună destinație de vacanță de Crăciun din Europa de către European Best Destinations.

„Zagreb și Strasbourg (ambele premiate de trei ori) sunt în afara competiției, dar se numără în continuare printre destinațiile de Crăciun preferate de călători”, potrivit EBD. „Zagreb este singura destinație care a primit titlul de Cea mai bună piață de Crăciun din Europa de trei ori consecutiv.”

Sursa foto: Profimedia

