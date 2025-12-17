Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Angelina Jolie își dezvăluie cicatricile rămase după mastectomie. Mesajul emoționant al actriței

Angelina Jolie își dezvăluie cicatricile rămase după mastectomie. Mesajul emoționant al actriței

De: Daniel Matei 17/12/2025 | 09:30
Sursa foto: Profimedia

Angelina Jolie și-a arătat pentru prima dată cicatricile cu care a rămas în urma operației de dublă mastectomie pe care a suferit-o acum mai bine de un deceniu.

Actrița a decis să facă acest lucru pentru a le încuraja pe toate femeile care trec prin momente similare cu cele prin care a trecut și ea, scrie Page Six.

„Împărtășesc aceste cicatrici cu multe femei pe care le iubesc. Sunt întotdeauna emoționată când văd alte femei împărtășindu-le pe ale lor”, a declarat câștigătoarea premiului Oscar, în vârstă de 50 de ani, în interviul acordat publicației franceze.

De asemenea, ea a explicat și că a decis să facă acest pas pentru a contribui la campania de conștientizare cu privire la cancerul de sân în care este implicată și TIME France. Ea a explicat: „Am vrut să li mă alătur, știind că TIME France va împărtăși informații despre sănătatea sânilor, prevenire și cunoștințe despre cancerul de sân.”

Pe copertă, Jolie și-a pus o mână peste pieptul gol pentru a evidenția subtil cicatricea.

Actriţa premiată cu Oscar a dezvăluit publicului în 2013 că a suferit o dublă mastectomie, apoi o dublă ablaţie a ovarelor în 2015, pentru a preveni un risc ridicat de cancer, fiind purtătoare a unui genă de predispoziţie BRCA1. Alegerea ei a permis mediatizarea prevenirii cancerului de sân şi de ovare şi a determinat multe femei să se supună screeningului.

„În 2013, atunci când am împărtăşit experienţa mea, am făcut-o pentru a încuraja alegeri informate (…) Accesul la screening şi îngrijiri medicale nu ar trebui să depindă nici de resursele financiare, nici de locul în care trăiești”, a mai spus Jolie.

Angelina Jolie a ales să facă o dublă mastectomie în scop preventiv

Celebra actriță a fost supusă procedurii de dublă mastectomie în scop preventiv în 2013, după ce mama ei, Marcheline Bertrand, a pierdut lupta împotriva cancerului de sân și celui ovarian.

Jolie, în special, a fost testată pozitiv pentru o mutație a genei BRCA1, ceea ce a indicat o creștere semnificativă a riscului ei de cancer de sân și de cancer ovarian.

„Am vrut să scriu asta pentru a le spune altor femei că decizia de a face o mastectomie nu a fost ușoară. Dar este o decizie de care sunt foarte fericită”, a scris vedeta din „Maleficent” într-un editorial din New York Times la acea vreme.

„Șansele mele de a dezvolta cancer de sân au scăzut de la 87% la sub 5%. Le pot spune copiilor mei că nu trebuie să se teamă că mă vor pierde din cauza cancerului de sân”, a adăugat ea, referindu-se la Maddox, 24 de ani, Pax, 22 de ani, Zahara, 20 de ani, Shiloh, 19 ani, și gemenii Knox și Vivienne, 17 ani.

Cum se menține Angelina Jolie în formă, la 50 de ani. Trucul folosit de actrița de la Hollywood

Ai gena Angelina Jolie? Ești obligat să te testezi periodic

