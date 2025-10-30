Acasă » Știri » Cum se menține Angelina Jolie în formă, la 50 de ani. Trucul folosit de actrița de la Hollywood

Cum se menține Angelina Jolie în formă, la 50 de ani. Trucul folosit de actrița de la Hollywood

De: Mirela Loșniță 30/10/2025 | 14:48
Cum se menține Angelina Jolie în formă, la 50 de ani. Trucul folosit de actrița de la Hollywood
Foto: Profimedia
La vârsta de 50 ani, Angelina Jolie continuă să fie considerată una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood. Aceasta a captat atenția publicului încă de la începutul carierei sale, nu doar prin talentul său actoricesc, ci și prin aspectul său care pare să sfideze trecerea timpului.

Angelina Jolie este una dintre cele mai frumoase femei din întreaga lume, arătând impecabil la vârsta de 50 de ani. Actrița se bucură de trăsături perfecte oferite de mama natură, dar are si câteva secrete pe care le respectă cu sfințenie. Actriţa din „Mr. & Mrs. Smith” deține o avere în valoare de 120 de milioane de dolari și se bucură de o viață plină de succes pe toate planurile. Când vine vorba de aspectul său fizic, aceasta acordă o atenție deosebită îngrijirii pielii printr-un stil de viață echilibrat.

Cum se menține tânără Angelina Jolie la vârsta de 50 de ani

Unul dintre lucrurile pe care Angelina Jolie le respectă cu sfințenie este aplicarea cremei cu protecție solară. Actrița și-a stabilit o rutină de îngrijire a pielii încă de la o vârstă fragedă și acesta poate fi unul dintre motivele pentru care arată atât de tânără la vârsta de 50 de ani. Această rutină include o curăţare blândă, antioxidanţi, acizi naturali şi protecţie solară zilnică, relatează tabloidul britanic Daily Mail.

„Când a știut că va avea o carieră în actriță, a vrut să aibă grijă de pielea ei în cel mai serios mod. Era vorba doar de protecție solară, curățare adecvată cu un demachiant blând, antioxidanți, uneori acizi glicolici și produse naturale. Unii alfa-hidroxi sunt, de asemenea, buni și sunt foarte naturali. Nu are nevoie de exfoliante majore sau produse cu multe substanțe chimice”, spune dr. Rand.

Actrița urmează o rutină constantă, axată pe rezultate, care include îngrijire medicală a pielii, antioxidanți, precum seruri cu vitamina C și retinol sau peptide pentru a stimula producția de colagen și reînnoirea pielii. Mai mult decât atât, Angelina Jolie se machiază cât mai puțin, menține un regim de îngrijire a pielii fără complicații, mănâncă sănătos, face mișcare zilnic și apelează din când în când la tratamente faciale pentru îmbunătățirea pielii și tratamente cu laser ușor, notează dailymail.com.

