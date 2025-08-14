Angelina Jolie e hotărâtă să-și vândă casa și să plece de la Hollywood cât mai repede! Care este motivul?

La 50 de ani, Angelina Jolie se pregătește să ia o decizie radicală: ea ar putea urma exemplul altor vedete care și-au vândut proprietățile de la Hollywood și au plecat în străinătate, uneori cu consecințe negative asupra carierei lor.

În ceea ce privește cariera, Jolie a anunțat recent că va face din nou echipă cu regizorul Doug Liman, pentru un film de suspans și spionaj, intitulat “The Initiative”.

Angelina a mai lucrat cu Doug Liman în 2005, la “Domnul și doamna Smith,” o comedie de acțiune. În timp ce lucra la acest film, Jolie l-a întâlnit pentru prima oară pe platouri pe fostul ei soț Brad Pitt.

Angelina Jolie e hotărâtă să-și vândă casa

Pe de altă parte, presa a aflat că Jolie ar intenționa să-și vândă casa din Los Angeles și să se mute în străinătate. Ea ar fi doar ultima dintr-o serie de vedete care decid să plece de la Hollywood.

Potrivit DAILY MAIL, Angelina ar „lua în calcul mai multe locații din străinătate”.

Jolie, care are șase copii, vrea să „pună casa la vânzare” și să se mute când cei mai mici dintre copii, gemenii Knox și Vivienne, vor împlini 18 ani anul viitor.

Angelina „nu a vrut niciodată să locuiască permanent în Los Angeles”, dar „nu a avut de ales din cauza acordului de custodie cu Brad”, a declarat o sursă din interior.

Brad Pitt și Angelina Jolie au ajuns la o înțelegere în urma divorțului urât din decembrie 2024, după o bătălie prin tribunale de opt ani.

„Angelina va fi foarte fericită când va putea părăsi Los Angelesul”, a adăugat sursa.

Actrița ar intenționa să facă câteva îmbunătățiri minore înainte de a scoate casa la vânzare.

Casa Angelinei de la Hollywood, „o capodoperă istorică”

Domeniul a fost cumpărat de Angelina în 2017 pentru suma de 24,5 milioane de dolari, la doar opt luni după ce s-a despărțit de Brad Pitt. Casa are șase dormitoare, zece băi și se remarcă prin arhitectura uimitoare, grădinile de clasă mondială, biblioteca proprie și multe altele.

Pe lângă grădinile imense cu piscină, proprietatea este înconjurată de vegetație luxuriantă și fântâni arcuite în stil retro chic. Mai are un pavilion de ceai cu vedere spre piscină, iar în clădirea piscinei se află și o sală de fitness.

Domeniul a fost descris ca “o capodoperă istorică” și a aparținut cândva celebrului regizor de la Hollywood Cecil B. DeMille. Acesta a cumpărat casa și terenul în 1916, pentru mai puțin de 28.000 de dolari.

El a continuat să extindă proprietatea cumpărând casa vecină, care fusese deținută de celebrul Charlie Chaplin, și unind cele două proprietăți.

De ce vrea Angelina să plece din Los Angeles

În trecut, Jolie a vorbit despre dorința ei de a părăsi Los Angeles-ul. Asta se petrecea în 2024. Ea a spus că trebuie să rămână în California până când toți cei șase copii ai ei și ai lui Pitt vor împlini 18 ani.

„Am crescut în acest oraș, Los Angeles. Stau aici pentru că trebuie să fiu aici din cauza divorțului, dar imediat ce copiii vor împlini 18 ani, voi putea pleca”, a declarat ea la acea vreme.

Ea a continuat:

„Când ai o familie numeroasă, vrei ca ei să aibă intimitate, liniște și siguranță. Acum am o casă în care să-mi cresc copiii, dar uneori acest loc poate fi… omenia pe care am găsit-o în întreaga lume nu este cea cu care am crescut aici”.

După ce cei doi copii mai mici ai ei vor deveni majori, Jolie a spus că intenționează să petreacă „mult timp în Cambodgia” și să-și viziteze „membrii familiei, oriunde s-ar afla ei în lume”.

Jolie se va alătura unui lung șir de alte vedete de la Hollywood care au părăsit Los Angelesul în ultimii ani. Printre ele se numără: Natalie Portman, Mark Wahlberg, Eva Longoria, Ellen DeGeneres și Portia de Rossi, Sophie Turner, precum și Rosie O’Donnell.

(Citește și: Dezvăluiri din culisele celui mai mediatizat triunghi amoros: „A fost o greșeală pe care am plătit-o toată viața!”)