Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Angelina Jolie e hotărâtă să-și vândă casa și să plece de la Hollywood cât mai repede! Care este motivul?

Angelina Jolie e hotărâtă să-și vândă casa și să plece de la Hollywood cât mai repede! Care este motivul?

De: Adrian Sabau 14/08/2025 | 16:55
Angelina Jolie e hotărâtă să-și vândă casa și să plece de la Hollywood cât mai repede! Care este motivul?
Angelina Jolie la editia 2025 a festivalului de la Cannes. Foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

La 50 de ani, Angelina Jolie se pregătește să ia o decizie radicală: ea ar putea urma exemplul altor vedete care și-au vândut proprietățile de la Hollywood și au plecat în străinătate, uneori cu consecințe negative asupra carierei lor. 

În ceea ce privește cariera, Jolie a anunțat recent că va face din nou echipă cu regizorul Doug Liman, pentru un film de suspans și spionaj, intitulat “The Initiative”.

Angelina a mai lucrat cu Doug Liman în 2005, la “Domnul și doamna Smith,” o comedie de acțiune. În timp ce lucra la acest film, Jolie l-a întâlnit pentru prima oară pe platouri pe fostul ei soț Brad Pitt.

Angelina Jolie e hotărâtă să-și vândă casa

Pe de altă parte, presa a aflat că Jolie ar intenționa să-și vândă casa din Los Angeles și să se mute în străinătate. Ea ar fi doar ultima dintr-o serie de vedete care decid să plece de la Hollywood.

Potrivit DAILY MAIL, Angelina ar „lua în calcul mai multe locații din străinătate”.

Jolie, care are șase copii, vrea să „pună casa la vânzare” și să se mute când cei mai mici dintre copii, gemenii Knox și Vivienne, vor împlini 18 ani anul viitor.

Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără...

Angelina „nu a vrut niciodată să locuiască permanent în Los Angeles”, dar „nu a avut de ales din cauza acordului de custodie cu Brad”, a declarat o sursă din interior.

Brad Pitt și Angelina Jolie au ajuns la o înțelegere în urma divorțului urât din decembrie 2024, după o bătălie prin tribunale de opt ani.

„Angelina va fi foarte fericită când va putea părăsi Los Angelesul”, a adăugat sursa.

Actrița ar intenționa să facă câteva îmbunătățiri minore înainte de a scoate casa la vânzare.

Casa Angelinei de la Hollywood, „o capodoperă istorică”

Foto: Profimedia

Domeniul a fost cumpărat de Angelina în 2017 pentru suma de 24,5 milioane de dolari, la doar opt luni după ce s-a despărțit de Brad Pitt. Casa are șase dormitoare, zece băi și se remarcă prin arhitectura uimitoare, grădinile de clasă mondială, biblioteca proprie și multe altele.

Pe lângă grădinile imense cu piscină, proprietatea este înconjurată de vegetație luxuriantă și fântâni arcuite în stil retro chic. Mai are un pavilion de ceai cu vedere spre piscină, iar în clădirea piscinei se află și o sală de fitness.

Domeniul a fost descris ca “o capodoperă istorică” și a aparținut cândva celebrului regizor de la Hollywood Cecil B. DeMille. Acesta a cumpărat casa și terenul în 1916, pentru mai puțin de 28.000 de dolari.

El a continuat să extindă proprietatea cumpărând casa vecină, care fusese deținută de celebrul Charlie Chaplin, și unind cele două proprietăți.

De ce vrea Angelina să plece din Los Angeles

În trecut, Jolie a vorbit despre dorința ei de a părăsi Los Angeles-ul. Asta se petrecea în 2024. Ea a spus că trebuie să rămână în California până când toți cei șase copii ai ei și ai lui Pitt vor împlini 18 ani.

„Am crescut în acest oraș, Los Angeles. Stau aici pentru că trebuie să fiu aici din cauza divorțului, dar imediat ce copiii vor împlini 18 ani, voi putea pleca”, a declarat ea la acea vreme.

Ea a continuat:

„Când ai o familie numeroasă, vrei ca ei să aibă intimitate, liniște și siguranță. Acum am o casă în care să-mi cresc copiii, dar uneori acest loc poate fi… omenia pe care am găsit-o în întreaga lume nu este cea cu care am crescut aici”.

După ce cei doi copii mai mici ai ei vor deveni majori, Jolie a spus că intenționează să petreacă „mult timp în Cambodgia” și să-și viziteze „membrii familiei, oriunde s-ar afla ei în lume”.

Jolie se va alătura unui lung șir de alte vedete de la Hollywood care au părăsit Los Angelesul în ultimii ani. Printre ele se numără: Natalie Portman, Mark Wahlberg, Eva Longoria, Ellen DeGeneres și Portia de Rossi, Sophie Turner, precum și Rosie O’Donnell.

(Citește și: Dezvăluiri din culisele celui mai mediatizat triunghi amoros: „A fost o greșeală pe care am plătit-o toată viața!”)

Tags:
Iți recomandăm
Gafa ministrului de Externe al Marii Britanii în timpul vizitei lui J. D. Vance. Ce amendă substanțială ar putea primi
Showbiz internațional
Gafa ministrului de Externe al Marii Britanii în timpul vizitei lui J. D. Vance. Ce amendă substanțială ar…
Rusia ar fi distrus mai multe fabrici de rachete din Ucraina. Moscova spune că a lovit inclusiv sisteme Patriot primite de la statele occidentale
Showbiz internațional
Rusia ar fi distrus mai multe fabrici de rachete din Ucraina. Moscova spune că a lovit inclusiv sisteme…
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Mediafax
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Gandul.ro
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm despre 15 august. Cele mai frumoase urări
Adevarul
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria...
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar...
Ce se întâmplă la Kremlin, cu câteva ore de summit-ul cu Trump din Alaska. Putin a luat decizia
Mediafax
Ce se întâmplă la Kremlin, cu câteva ore de summit-ul cu Trump din...
Parteneri
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Click.ro
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru...
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
WOWBiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant...
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Digi 24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în...
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
Digi24
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui...
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este...
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
kanald.ro
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele...
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de...
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
kfetele.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o...
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
WOWBiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit...
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Noua culoare de iPhone stârnește controverse pe X – VIDEO
go4it.ro
Noua culoare de iPhone stârnește controverse pe X – VIDEO
10 lecții de viață de la azteci
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii Domnului
Fanatik.ro
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii...
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și ia beneficiile înapoi: ”E o practică”
Fanatik.ro
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și...
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
Capital.ro
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!
Romania TV
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat...
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Go4Games
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Decizie pentru Traian Băsescu. Ce îi pregătește Bolojan fostului președinte al României
Capital.ro
Decizie pentru Traian Băsescu. Ce îi pregătește Bolojan fostului președinte al României
George Simion dă de pământ cu Gigi Becali și face noi dezvăluiri
evz.ro
George Simion dă de pământ cu Gigi Becali și face noi dezvăluiri
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Gandul.ro
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să...
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit, un securist
as.ro
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit,...
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de...
Ți se rupe sufletul! Fiica Teodorei Marcu, prima aniversare fără mama ei! Micuța Emma era în brațele tinerei când a fost împușcată mortal. IMAGINI de la petrecere
radioimpuls.ro
Ți se rupe sufletul! Fiica Teodorei Marcu, prima aniversare fără mama ei! Micuța Emma era...
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la două milioane de euro în sus! Dezbrăcați în chiloți!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la...
Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum localitatea lui are probleme financiare. Scandal uriaș pe zeci de mii de lei
Fanatik.ro
Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum...
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Yellow News
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fructul care se vinde cu 35 lei/kg în vara lui 2025. Este poreclit „ginsengul românesc”
Fructul care se vinde cu 35 lei/kg în vara lui 2025. Este poreclit „ginsengul românesc”
Inelul cumpărat de Cristiano Ronaldo, criticat în mediul online! Cine a îndrăznit să jignească ...
Inelul cumpărat de Cristiano Ronaldo, criticat în mediul online! Cine a îndrăznit să jignească gestul fostbalistului
Fotbalistul care și abandonat câinele a fost dat afară de la club! Conducerea nu a tolerat ce i-a ...
Fotbalistul care și abandonat câinele a fost dat afară de la club! Conducerea nu a tolerat ce i-a făcut bietului animal
Gafa ministrului de Externe al Marii Britanii în timpul vizitei lui J. D. Vance. Ce amendă substanțială ...
Gafa ministrului de Externe al Marii Britanii în timpul vizitei lui J. D. Vance. Ce amendă substanțială ar putea primi
Cum arată Viviana Sposub după ce a „rupt” sala timp de 6 luni. Fosta iubită a lui George Burcea ...
Cum arată Viviana Sposub după ce a „rupt” sala timp de 6 luni. Fosta iubită a lui George Burcea e superfit
Test IQ pentru genii | Găsește unde se ascunde cuvântul „Stand”, în mai putin de 10 secunde!
Test IQ pentru genii | Găsește unde se ascunde cuvântul „Stand”, în mai putin de 10 secunde!
Vezi toate știrile
×