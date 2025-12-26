Continuă scandalul din familia Beckham. Brooklyn, ironii la adresa părinților lui, pe muzica lui Lady Gaga

Scandalul din familia Beckham continuă și se pare că nici venirea sărbătorilor nu a îmbunătățit deloc relațiile dintre David și Victoria și fiul lor, Brooklyn.

Fiul cel mare al fotbalistului a părut să ironizeze afirmațiile fratelui său, Cruz Beckham, conform cărora tânărul de 26 de ani și-ar fi blocat familia pe rețelele de socializare.

Într-un videoclip postat marți pe TikTok, Brooklyn apare plimbându-se pe un trotuar cu piesa „Telephone” a lui Lady Gaga pe fundal. Mai exact, el folosește în respectivul clip versul „Sorry, I cannot hear you, I’m kind busy” (Îmi pare rău, nu vă pot auzi. Sunt puțin ocupat, n. red.), scrie Page Six.

Utilizatorii de pe rețelele de socializare au inundat secțiunea de comentarii pentru a specula că videoclipul sarcastic era destinat membrilor familiei lui Brooklyn. „E pentru părinții tăi blocați?”, a întrebat unul, în timp ce altul a glumit că Brooklyn „le spune asta părinților lui”.

Brooklyn ar vrea să renunțe la numele Beckham și să preia numele soției

Săptămâna trecută au apărut în presă informații potrivit cărora situația ar fi atât de tensionată încât fiul cel mare al fotbalistului ar lua în considerare posibilitatea de a renunța la numele de familie Beckham.

În mijlocul acestei aparente neînțelegeri, presa scrie că Brooklyn ar fi amenințat că, dacă soției sale nu i se cer scuze, atunci el va renunța numele de familie Beckham.

„A trecut aproape un an de când Brooklyn a vorbit ultima dată cu părinții săi și, deși ei au încercat să construiască punți de legătură, el nu intenționează să se întâlnească cu ei până când nu își vor cere public scuze față de Nicola, dar știe că este puțin probabil să se întâmple asta. Își dorește un nou început în 2026, care include o transformare personală. El și Nicola au vorbit despre renunțarea la numele de familie Beckham și folosirea pur și simplu a numelui Peltz”, a declarat o sursă pentru presa britanică.

