Avocații magnatului hip-hop Sean „Diddy” Combs au cerut marți seară unei curți federale de apel din New York să dispună eliberarea sa imediată din închisoare și să anuleze condamnarea sau să dispună ca judecătorul de fond să-i reducă pedeapsa de patru ani.

Avocații susțin, într-un document depus la Curtea de Apel a celui de-al Doilea Circuit al SUA din Manhattan, că fostul rapper a fost tratat dur la pronunțarea sentinței de către un judecător federal care a permis ca dovezile legate de acuzațiile pentru care a fost achitat să influențeze pe nedrept pedeapsa, scrie ABC News.

Combs, în vârstă de 56 de ani, e încarcerat într-o închisoare federală din New Jersey și ar trebui să fie eliberat în mai 2028. El a fost achitat pentru conspirație și trafic de persoane într-un proces care s-a încheiat în iulie. Combs a fost condamnat în temeiul Legii Mann, care interzice transportul de persoane peste granițele statelor cu scopul de a încălca legea.

Ce spun avocații lui Sean „Diddy” Combs

Avocații lui Combs au declarat că judecătorul Arun Subramanian a acționat ca un „al treisprezecelea jurat” în octombrie, când l-a condamnat pe Combs la patru ani și două luni de închisoare. Aceștia au spus că a greșit permițând ca dovezile legate de acuzațiile pentru care acesta a fost achitat să influențeze pedeapsa pe care a dictat-o la finalul procesului.

Avocații au menționat că rapperul a fost condamnat pentru două capete de acuzare minore, infracțiuni legate de înlesnirea prostituției, care nu au necesitat forță, fraudă sau constrângere. Ei au solicitat curții de apel, care nu a ascultat încă pledoariile, să-l achite pe Combs, să dispună eliberarea sa imediată din închisoare sau să-i ordone lui Subramanian să-i reducă pedeapsa.

„Inculpații sunt de obicei condamnați la mai puțin de 15 luni pentru aceste infracțiuni, chiar și atunci când este implicată constrângerea, pe care juriul nu a constatat-o ​​aici. Judecătorul a sfidat verdictul juriului și a constatat că Combs și-a «constrâns», «exploatat» și «forțat» iubitele să întrețină relații sexuale și a condus o organizație de crimă organizată. Aceste constatări judiciare au prevalat asupra verdictului și au dus la cea mai mare pedeapsă impusă vreodată pentru orice inculpat, cât de cât, similar”, au scris avocații.

Judecătorul Arun Subramanian a pronunțat sentința la începutul lunii octombrie, după condamnarea lui Combs din luna iulie. La momentul respectiv, magistratul a declarat că nu era pe deplin convins că acesta nu va repeta faptele, dar și-a exprimat speranța că rapperul va „profita la maximum de a doua sa șansă”.

