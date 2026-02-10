Vedeta TV care a ajuns la capătul puterilor: dependența fiicei sale a făcut-o de nerecunoscut. Alexa a rămas fără dinți

Fiica unei cunoscute vedete de televiziune din Statele Unite trece printr-o perioadă extrem de dificilă, marcată de dependență, pierderi personale și probleme grave de sănătate. Alexa, în vârstă de 33 de ani, se confruntă cu consecințe severe ale consumului de droguri, după aproximativ șapte ani în care a folosit constant substanțe interzise.

Tânăra a ajuns să trăiască pe străzi, fără sprijinul familiei, și a suferit mutilări fizice, pierzând două degete și mai mulți dinți.

Vedeta TV care a ajuns la capătul puterilor

Alexa Curtin, fiica lui Lynne Curtin, cunoscută din serialul de televiziune „Nevestele din Orange County”, a apărut recent într-un videoclip care a atras atenția publicului prin gravitatea situației în care se află. Conform informațiilor apărute în presa internațională, tânăra ar locui într-o zonă periculoasă din California, unde și-ar fi petrecut ultimii ani consumând droguri puternice.

În materialul video, Alexa recunoaște că dependența i-a afectat profund viața și că a ajuns într-un punct critic. Aceasta a mărturisit că a început să consume substanțe la îndemnul unui prieten, care ulterior a murit din cauza aceleiași probleme. De asemenea, a explicat că pierderea celor două degete a fost urmarea unui accident rutier grav, produs în timp ce se afla sub influența drogurilor.

Dependența fiicei sale a făcut-o de nerecunoscut

„Viața mea a început să se ducă de râpă. Am început să fumez s**** și să mă învârt cu oamenii nepotriviți”, a declarat Alexa într-un videoclip, conform Mirror.

Situația Alexei a dus și la deteriorarea relațiilor cu familia. Potrivit declarațiilor tinerei, Lynn Curtin și ceilalți membri ai familiei s-ar fi distanțat de ea din cauza comportamentului și a dependenței.

Alexa susține că, în prezent, nu mai are unde să locuiască și că nu se poate întoarce la apropiaţii săi până când nu își rezolvă problemele legate de consumul de substanțe.

„Am fost cam îndepărtată de ei până poate mă voi lăsa de băutură și droguri. Atunci s-ar putea să mă susțină din nou cu bani. Dar, pentru moment, nu vor să aibă de-a face cu mine”, a mărturisit Alexa.

