Ce spune Vlad Gherman despre scena nud din film. Primul lungmetraj, prima apariție fără inhibiții: „O să vedeți live”

De: Loriana Dasoveanu 10/02/2026 | 15:36
Vlad Gherman, unul dintre actorii cei mai apreciați ai noii generații, continuă să surprindă publicul, atât prin proiectele profesionale, cât și prin sinceritatea și deschiderea cu care abordează orice subiect pe plan personal. De curând, actorul a marcat o etapă importantă din cariera sa și a jucat în primul său lungmetraj, alături de soția lui, Oana Gherman. Rolurile interpretate au fost o provocare pentru ambii, căci în filmul în care sunt protagoniști, rolurile se inversează, iar fiecare înțelege dificultățile prin care trece partenerul. În interviul oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Vlad Gherman vorbește despre provocările pe care le-a întâmpinat la filmări, acolo unde a avut o scenă nud, fiind nevoit chiar să-i ceară ajutorul mamei telenovelelor, Ruxandra Ion, dar și despre relația de cuplu cu soția lui, Oana. Perechea mai are puțin și aniversează doi ani de cununie, dar asta datorită faptului că cei doi au decis încă de la început să apeleze la terapie de cuplu. 

Prezent la avanpremiera filmului „În pielea mea”, peliculă în cadrul căreia a avut de interpretat un rol ofertant, Vlad Gherman a oferit un interviu pentru publicația noastră. Discuția a atins puncte importante, atât din cariera sa, dezvăluind că a fost primul lungmetraj în care a jucat, cât și din relația cu soția lui, Oana. Actorul a dezvăluit că el și soția lui au decis să meargă la terapie de cuplu, decizie care le-a consolidat relația, iar acum Vlad a vorbit despre dorința lor de a-și mări familia.

Vlad Gherman, interviu despre căsnicia cu Oana și scena nud din film: „Am fost la terapie de cuplu”

CANCAN.RO: Ce emoții te încearcă acum? 

Vlad Gherman: După cum vezi, stau cu mâinile la spate, dau din picior. Este o dublă premieră. O dată premiera filmului, iar apoi faptul că nu am mai jucat într-un lungmetraj până acum. Este o comedie în care eu cred cu tărie. Este un soi de competiție între fete și băieți, filmul pleacă de la pariul: cui îi este mai greu. Băieții fac programul fetelor și invers.

CANCAN.RO: Ce concluzii ai tras după filmări? Le este mai greu sau nu fetelor și unde crezi tu că ar trebui lucrat? 

Vlad Gherman: Mă bucur că ai pus întrebarea asta pentru că fix asta vrem să demonstrăm că nu trebuie să fie o competiție între fete și băieți, mai ales în cuplu. Până la urmă este greu pentru fiecare. Nu zice nimeni că este mai ușor să fii bărbat sau femeie. Este foarte important să ajungem să nu avem discuții de genul: Eu fac mai mult, tu faci mai puțin. Nu trebuie să fie o competiție, iar noi asta vrem să transmitem prin filmul nostru, cu o notă comică, fiind comedie.

CANCAN.RO: Ți-a amintit vreo scenă pe care ai jucat-o de viața reală trăită de tine și de Oana acasă? 

Vlad Gherman: Nu cred. Există o secvență în care noi băieții mergem la masaj. La masaj am mai fost, nu pot să spun că era ceva ce nu încercasem niciodată.

CANCAN.RO: Masaj de relaxare sau? 

Vlad Gherman: Masaj de relaxare, da. Dar să știi că există și o notă comică și acolo. O să vedeți live.

CANCAN.RO: Erau drăguțe maseuzele, nu? 

Vlad Gherman: Da, și tocmai de asta este greu pentru băieți în anumite situații în film. Poate sunt anumite situații prin care am trecut cu Oana, dar nu este ceva ce făcea ea și eu nu făceam. Noi tindem să facem schimb de roluri, ne asumăm rolul de gospodari în casă. Și eu spăl haine, chiar dacă nu prea știu să le separ, spăl vase, gătesc. Deci nouă nu ne-ar fi greu să facem schimb de roluri. Eu când gătesc îmi pun și șorțuleț, zici că sunt de acolo.

CANCAN.RO: Ce îți iese cel mai bine când gătești? 

Vlad Gherman: Nu o să mai ai timp să îmi pui nicio întrebare dacă îți răspund. Gătesc orice, dar acum pentru că suntem la regim, fac niște paste cu creveți, o rețetă mai dietetică. Am avut și o rețetă mai pe porceală, dar asta îmi iese, am o tehnică bună.

CANCAN.RO: Tu și Oana ați făcut terapie de cuplu de la începutul relației vostre. V-ați dat seama că poate nu vă exprimați așa cum ați dori și ați decis să faceți asta? 

Vlad Gherman: Da, ai punctat bine. Nu este vorba că nu ne înțelegeam, căci amândoi ne doream unul de la celălalt iubire, înțelegere și apreciere, dar aveam nevoi diferite. Nu știam cum să exprimăm asta, de ce nu ajunge mesajul unul la celălalt. A fost nevoie să facem terapie de cuplu și a fost cea mai bună decizie din viața noastră și recomand tuturor. Mi s-a luat de mesaje de genul: Dacă ați făcut terapie din primul an, nu o să rezistați împreună. Nu trebuie să ajungi la terapie doar atunci când este ceva grav, poți să te duci la terapie dacă simți nevoia ca cineva să medieze un subiect care nu se înțelege de partea cealaltă. Iar acum suntem bine.

Actorul și soția au planuri mari: „Ne dorim amândoi un copil”

CANCAN.RO: Mai aveți puțin și aniversați doi ani de la cununia civilă? 

Vlad Gherman: Mai este foarte puțin, într-adevăr. Trec anii și ne bucurăm de fiecare moment, s-au întâmplat foarte multe în acești doi ani. Am avut o grămadă de proiecte, lucrurile se leagă. Urmează și Oana să aibă un proiect.

CANCAN.RO: Am crezut că ne dai altă veste (n.r. că vine un copil). 

Vlad Gherman: Nu o să ținem secret asta, este o chestiune pe care am discutat-o cu Oana super transparent. Împărtășim orice cu comunitatea noastră, așa că ar fi culmea să nu spunem ceva dacă s-ar întâmpla. Momentan nu s-a întâmplat, ne dorim amândoi asta este clar, dar sperăm să se alinieze astrele.

CANCAN.RO: Mai ții legătura cu doamna Ruxandra Ion? Îi ceri sfaturi atunci când începi vreun proiect? 

Vlad Gherman: Există o secvență în filmul acesta care m-a scos din zona de confort. Din prima m-am dus la ea și i-am zis: Doamna Ruxandra, am în film o secvență. Cum vi se pare? Mi-a spus să am grijă. E un fel de nud. A râs cu lacrimi. Și, în general când vine vorba despre orice din meserie tind să îi cer părerea, cum de altfel o și întrebam despre castinguri. Am fost cu Oana la ea de Crăciun, am povestit, adică avem o relație foarte bună și eu zic că așa o vom ține toată viața.

CITEȘTE ȘI: Ce dorință arzătoare au Oana și Vlad Gherman pentru anul 2026. Visul celor doi actori, tot mai departe de a se împlini

ACCESEAZĂ ȘI: Ce diferență de vârstă este între Vlad Gherman și Oana Moșneagu. Cei doi și-au oficializat relația

