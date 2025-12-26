Vlad Gherman, bântuit de cadoul de la o fostă iubită. Nu-și poate scoate din minte darul bizar primit de Crăciun

Oana și Vlad Gherman au dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum petrec de Crăciun, ce cadouri i-au lăsat fără cuvinte, dar și ce discuții preferă să evite la masa de sărbători.

Oana și Vlad Gherman sunt un cuplu în viața reală, dar și pe marile ecrane. Cei doi actori au roluri principale în lungmetrajul „În pielea mea”, care va avea premiera la începutul anului viitor. Până atunci, cei doi actori s-au pregătit temeinic de sărbătorile de iarnă și, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, au vorbit despre planurile lor pentru Crăciun.

Oana și Vlad Gherman, fără drame de sărbători

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu Crăciun din viața voastră?

Oana și Vlad: Din fericire, nu am avut niciodată un Crăciun greu. Am avut norocul sa avem parte de sărbători frumoase, și împreună, și înainte să ne cunoaștem, alături de familie, și n-am avut niciodată o experiență care să ne umbrească aceste zile, și sperăm să nu se întâmple vreodată.

CANCAN.RO: Ați avut vreodată un Crăciun ratat din cauza iubirii?

Oana: Nu îmi amintesc să fi avut vreun Crăciun în care să fi suferit după vreo dragoste pierdută sau din cauza vreunei probleme amoroase. Sau, și dacă s-a întâmplat, e clar că nu mi-a marcat cumva amintirea acelui Crăciun, deci răspunsul pe scurt e că nu.

Vlad: Din fericire, nu.

CANCAN.RO: Ce cadou n-ați postat niciodată pe Instagram?

Oana: Nu cred că am postat niciun cadou vreodată pe Instagram, haha. Nu e în stilul meu să fac asta. Eu împărtăşesc online mai degrabă experiențe, momente din viața noastră, fie personală, fie profesională, postatul cadourilor primite mi se pare că s-ar încadra într-un tip de conținut care nu mă caracterizează.

Vlad: Pentru mine, Crăciunul este despre momentele petrecute în familie, și, din fericire, este unul dintre puținele momente în care nu stau pe telefon, ci mă bucur de oamenii din jurul meu. Așadar, sunt foarte multe cadouri pe care nu le-am postat.

Întrebarea „dificilă” cu care este asaltat tânărul cuplu

CANCAN.RO: Ce discuție ați vrea să evitați la masa de Sărbători?

Oana: Nu cred că e vorba de evitat, dar cred unele nu sunt tocmai potrivite pentru contextul mesei de Crăciun. Şi mă refer la orice subiect care poate fi prilej de contradicție, temele politice fiind în topul listei. Oricum, mesele de Crăciun la noi în familie sunt despre voie bună, glume, muzică, râs, mâncare bună, schimb de cadouri, nu prea se lasă cu mari discuții sau dezbateri, avem timp pentru ele în tot restul anului.

Vlad: Întrebările despre când o sa aveți copii. Este un subiect pe care multă lume din jurul nostru a început sa îl abordeze și consider că, într-un astfel de subiect trebuie sa fie implicați doar cei din relația respectivă.

CANCAN.RO: Crăciunul v-a prins vreodată între două opțiuni?

Oana și Vlad: În afară de faptul că jonglăm cu zilele de Crăciun între Mioveni și Bucureşti, unde sunt familiile noastre, într-un singur an am sacrificat o zi din cele 3 de Crăciun pentru o vacanță şi am regretat. Viața e prea scurtă şi Crăciunul durează prea puțin ca să petrecem o treime din el departe de familie. Aşa că vacanța noastra vine, dar dupa 28 decembrie.

CANCAN.RO: Care e cadoul care v-a pus pe gânduri?

Oana: De obicei primesc cadouri care mă bucură și pe care mi le-aș fi dorit, nu prea mi s-a întâmplat să primesc un cadou care să aibă un subînțeles sau să însemne ceva mai mult decat ce e concret cadoul respectiv.

Vlad: Știți cum e viața în liceu când te îndrăgostești pentru prima oară și ai senzația că acea relație va dura până la adânci bătrâneți? Ei bine, când eram cu prima mea iubită în liceu, de un Crăciun am primit de la ea niște haine de copilaș. Semn că ne proiectăm împreună un viitor frumos în care am putea să fim părinți. Nu m-am gândit vreo secundă că ar fi gravidă atunci, mai ales că erau lucruri pe care le discutam, dar a fost un cadou care m-a surprins într-un mod plăcut. Țin minte că am zâmbit, ne-am luat în brațe și… uite-mă acum cu Oana, haha.

