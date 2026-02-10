Tragedia care s-a abătut asupra familiei Larisei Udilă: „Are antecedente în familie. Atât tatăl, cât și unchiul lui au suferit”

Larisa Udilă se confruntă cu o situație critică! Soțul faimoasei influencerițe a fost depistat cu anumite probleme de sănătate, iar acestea par a avea o puternică legătură genetică cu tatăl acestuia. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bruneta a vorbit despre perioada dificilă cu care se confruntă.

După ce a devenit mamă pentru a doua oară la finalul lunii trecute, Larisa Udilă a luat decizia a da jos numărul de kilograme acumulate în timpul sarcinii, cât mai repede posibil. Soțul vedetei, Alex Ogică, nu s-a lăsat mai prejos și a intrat și el în “hora” proaspetei mămici hotărât să slăbească și el. Toate bune și frumoase până când, la sfatul nutriționistului, soțul Larisei a efectuat anumite analize medicale, iar rezultatele au speriat-o pe vedetă.

Și-a făcut analize foarte detaliate, mai amănunțite decât de obicei. Rezultatele la rezistența la insulină ne-au speriat foarte tare, la fel și modificările suferite la nivelul colesterolului. Ogi are și antecedente în familie, atât tatăl, cât și unchiul lui, ambii au suferit câte un infarct. De aceea m-am speriat tare când am văzut reultatele și am mers direct la medicul cardiolog. Am avut mare noroc că i-a recomandat nutriționistul să facă analizele, altfel nu cred că am fi aflat de aceste probleme. Medicii ne-au spus că am venit la fix, exact când totul încă se poate remedia, a declarat Larisa Udilă în exclusivitate pentru Cancan.

Larisa Udilă pleacă împreună cu soțul și cei doi copii în Dubai

Faimoasa influenceriță își dorește ca starea de sănătate a soțului să se remedieze cât mai curând posibil, mai ales că amândoi tânjesc după călătoriile în afara țării. Prima plecare în formulă de patru este deja stabilită pentru Dubai, acolo unde Larisa Udilă este așteptată să ridice cheile de la apartamentul de lux pe care l-a achiziționat cu ceva vreme în urmă.

Apartamentul este gata, agenta noastră ne așteaptă să ne înmâneze cheile. Ne-am propus să stăm cel puțin o lună de zile în Dubai, timp în care mă voi ocupa în detaliu de amenajarea și decorarea apartamentului. Milan și Asia vor merge împreună cu noi, îmi doresc tare mult să fie alături de noi când vom intra în posesia casei noastre. a declarat Larisa Udilă în exclusivitate pentru Cancan.

