Cele 3 zodii care scapă de ghinion de pe 15 februarie. Urmează doar lucruri bune pentru ele

Tranzitele astrologice din această perioadă aduc lecții importante pentru unii nativi, dar și numeroase vești bune pentru alții. După data de 15 februarie, trei semne zodiacale renasc. Acești nativi scapă de ghinion. Cine sunt norocoșii zodiacului?

După săptămâna 10–15 februarie 2026, viața începe să arate mult mai promițător pentru trei semne zodiacale. Din 10 februarie, Venus intră în Pești, iar această mișcare deschide un capitol favorabili iubirii și creativității. Mai mult, din 13 februarie, Saturn intră în Berbec și a duce schimbări pe termen lung.

Taur

În ultima perioadă, Taurii s-au aflat în stres continuu: cheltuieli neprevăzute, discuții tensionate și decizii financiare importante. Acești nativi au simțit că au parte de ghinion și că nimic nu le iese bine, însă în curând lucrurile se vor schimba.

Mai exact, după 15 februarie, Taurii scapă de probleme și pășesc într-o perioadă de liniște și redescoperire. Intrarea lui Saturn în Berbec îi ajută să pună baze solide și să construiască pe termen lung. Taurii trebuie să preia frâiele, iar viața lor va deveni mai bună după ce își vor asculta nevoile interioare.

Scorpion

Pentru Scorpioni în ultima perioadă în prim-plan au fost relațiile: de familie, cuplu sau profesionale. Acești nativi s-au concentrat pe orice altcineva în afară de ei. Astfel, nemulțumiri vechi au ieșit la suprafață, iar Scorpionii au avut parte de multe conflicte.

Însă, după 15 februarie, Scorpionii intră pe trasul cel bun. Nu mai pun accentul pe ceilalți, ci pe propria persoană. Aleg echilibrul și grija de sine, iar asta le va aduce liniștea la care visează de mult. Pentru acești nativi începe un proces de vindecare, care o să le fie extrem de benefic.

Vărsător

Ultima perioadă a fost una de haos pentru Vărsători. Întârzieri, schimbări bruște, conflicte la locul de muncă. Acești nativi au fost supuși la stres constant și au luat decizii impulsive. Însă, haosul se oprește, iar vești bune îi așteaptă.

După 15 februarie, viața acestor nativi capătă alte nuanțe. Vărsătorii încep să își organizeze prioritățile și nu uită nici de relaxare. Viața lor se îmbunătățește semnificativ. Este momentul pentru odihnă și echilibru.

Horoscopul schimbărilor în 2026. La ce trebuie să renunțe fiecare zodie pentru a prospera în „anul sacrificiilor”

Horoscop rune azi, 10 ianuarie 2026. Cei care negociază sau au discuții importante azi primesc un avantaj neașteptat: runa Mannaz aduce răsturnări favorabile