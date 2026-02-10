Acasă » Știri » Cele 3 zodii care scapă de ghinion de pe 15 februarie. Urmează doar lucruri bune pentru ele

Cele 3 zodii care scapă de ghinion de pe 15 februarie. Urmează doar lucruri bune pentru ele

De: Alina Drăgan 10/02/2026 | 18:06
Cele 3 zodii care scapă de ghinion de pe 15 februarie. Urmează doar lucruri bune pentru ele
Cele 3 zodii care scapă de ghinion de pe 15 februarie

Tranzitele astrologice din această perioadă aduc lecții importante pentru unii nativi, dar și numeroase vești bune pentru alții. După data de 15 februarie, trei semne zodiacale renasc. Acești nativi scapă de ghinion. Cine sunt norocoșii zodiacului?

După săptămâna 10–15 februarie 2026, viața începe să arate mult mai promițător pentru trei semne zodiacale. Din 10 februarie, Venus intră în Pești, iar această mișcare deschide un capitol favorabili iubirii și creativității. Mai mult, din 13 februarie, Saturn intră în Berbec și a duce schimbări pe termen lung.

Taur

În ultima perioadă, Taurii s-au aflat în stres continuu: cheltuieli neprevăzute, discuții tensionate și decizii financiare importante. Acești nativi au simțit că au parte de ghinion și că nimic nu le iese bine, însă în curând lucrurile se vor schimba.

Mai exact, după 15 februarie, Taurii scapă de probleme și pășesc într-o perioadă de liniște și redescoperire. Intrarea lui Saturn în Berbec îi ajută să pună baze solide și să construiască pe termen lung. Taurii trebuie să preia frâiele, iar viața lor va deveni mai bună după ce își vor asculta nevoile interioare.

Cele 3 zodii care scapă de ghinion de pe 15 februarie

Scorpion

Pentru Scorpioni în ultima perioadă în prim-plan au fost relațiile: de familie, cuplu sau profesionale. Acești nativi s-au concentrat pe orice altcineva în afară de ei. Astfel, nemulțumiri vechi au ieșit la suprafață, iar Scorpionii au avut parte de multe conflicte.

Însă, după 15 februarie, Scorpionii intră pe trasul cel bun. Nu mai pun accentul pe ceilalți, ci pe propria persoană. Aleg echilibrul și grija de sine, iar asta le va aduce liniștea la care visează de mult. Pentru acești nativi începe un proces de vindecare, care o să le fie extrem de benefic.

Vărsător

Ultima perioadă a fost una de haos pentru Vărsători. Întârzieri, schimbări bruște, conflicte la locul de muncă. Acești nativi au fost supuși la stres constant și au luat decizii impulsive. Însă, haosul se oprește, iar vești bune îi așteaptă.

După 15 februarie, viața acestor nativi capătă alte nuanțe. Vărsătorii încep să își organizeze prioritățile și nu uită nici de relaxare. Viața lor se îmbunătățește semnificativ. Este momentul pentru odihnă și echilibru.

Horoscopul schimbărilor în 2026. La ce trebuie să renunțe fiecare zodie pentru a prospera în „anul sacrificiilor”

Horoscop rune azi, 10 ianuarie 2026. Cei care negociază sau au discuții importante azi primesc un avantaj neașteptat: runa Mannaz aduce răsturnări favorabile

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis. Puțini șoferi le știu
Știri
Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis. Puțini șoferi le știu
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui zbor cu parapanta
Știri
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui zbor cu parapanta
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca...
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe
Gandul.ro
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună...
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă online. Cum a fost posibil
Mediafax
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă...
Parteneri
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini rare cu bruneta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal...
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Uită de înghesuială: La aceste companii aeriene ai cel mai mare spațiu la picioare
go4it.ro
Uită de înghesuială: La aceste companii aeriene ai cel mai mare spațiu la picioare
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe
Gandul.ro
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis. Puțini șoferi le știu
Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis. Puțini șoferi le știu
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui zbor cu parapanta
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui zbor cu parapanta
Doliu la Hollywood! Actorul Blake Garrett a murit la doar 33 de ani
Doliu la Hollywood! Actorul Blake Garrett a murit la doar 33 de ani
Ce înseamnă dacă ții banii în ordine în portofel. Ce spune asta despre tine
Ce înseamnă dacă ții banii în ordine în portofel. Ce spune asta despre tine
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă de 8.100 de lei. Cine ignoră această regulă plătește ...
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă de 8.100 de lei. Cine ignoră această regulă plătește scump
Moşii de Iarnă 2026. Ce trebuie să facă credincioșii sâmbătă
Moşii de Iarnă 2026. Ce trebuie să facă credincioșii sâmbătă
Vezi toate știrile
×