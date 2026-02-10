Acasă » Știri » Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat

Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat

De: Simona Tudorache 10/02/2026 | 14:20
Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat

Zodiile trec printr-o perioadă de transformare. Nativii trebuie să ia anumite decizii, iar acestea le vor schimba toată viața. Astrologii susțin că din 15 februarie încolo totul este posibil.

Jumătatea lunii vine cu surprize pe toate planurile. Zodiile favorizate culeg roadele. Acum au șansa pe care au așteptat-o. Își orchestrează trăirile așa cum își doresc și nu pierd ocazia de a se afirma. Obțin jobul dorit și se bucură de o iubire adevărată.

Berbec

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Berbec este duminică, 15 februarie. Acest tranzit îi trezește pe nativi, acum au potențialul de a-și transforma întreaga viață. Nu este vorba doar despre oameni noi sau oportunități care vin, dar Berbecul adoptă un alt mod de a aborda anumite obiective.

Vărsător

Vărsătorul scapă de frici. Nu se mai teme de eșec și nu se mai mulțumește cu orice. Nativul reflectează asupra sentimentelor sale. Se gândește cum emoțiile i-au dictat multe dintre alegerile pe care le-a făcut. Aceaștia au șansa de a renunța la tot ce a fost rău în trecutul lor. Vărsătorii își schimba cariera, filmul vieții lor va arăta altfel.

Taur

Taurul își urmează scopul. Nu merge direct către succes, ci înțelege ce înseamnă să trăiești și să lucrezi pentru dorințele tale. Pe măsură ce Luna se aliniază cu Pluto în Vărsător duminică, 15 februarie, nativul decide ce trebuie să facă în această viață. Taurul țintește bine în carieră, dar începe să facă ordine și în plan sentimental. După multe obstacole, viața lui arată altfel.

Săgetător

Săgetătorul adoră aventurile și noile experiențe. O mare parte din viața lor pare a fi orchestrată de Divinitate, deoarece pot extrage bucurie din orice situație. Cu toate acestea, există o diferență între un moment trecător și ceea ce poate dura pentru totdeauna.

Săgetătorii intră într-o nouă fază a vieții lor. Acesta este momentul în care încep să ia în serios viața. Decid cu cine vor să petreacă anumite momente. Saturn în Berbec necesită sârguință în tot ceea ce fac. Dacă există ceva ce vor să creeze, fie personal, fie legat de afaceri, trebuie să depună efort.

Totuși, același lucru este valabil și în chestiunile legate de inimă. Este un moment în care, în sfârșit, încep să trăiască viața la care au visat dintotdeauna. Au șansa să dea lovitura pe plan profesional și să atingă iubirea supremă. Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Săgetător: vineri, 13 februarie.

Citește și: Cele 3 zodii care dau lovitura după 9 februarie 2026. Scapă de necazuri și au parte de noi începuturi

Citește și: Horoscop rune azi, 9 februarie 2026. Avertisment adus de rune: Persoanele care au încredere prea ușor în ceilalți pot fi trădate astăzi!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Știri
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Noi informații din cazul crimei de la Cenei prezentate de avocatul Adrian Cuculis + povestea tânărului care a murit suspect
Știri
Noi informații din cazul crimei de la Cenei prezentate de avocatul Adrian Cuculis + povestea tânărului care a…
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Mediafax
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în a da oameni afară”/„Să ne folosim mai mult mintea decât toporul”
Gandul.ro
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de pace nu este posibil”
Digi24
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de...
Medicii amenință cu greva generală
Mediafax
Medicii amenință cu greva generală
Parteneri
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate...
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Promotor.ro
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
go4it.ro
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în a da oameni afară”/„Să ne folosim mai mult mintea decât toporul”
Gandul.ro
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
(P) Weekendurile la munte transformă pauzele scurte în vacanțe adevărate
(P) Weekendurile la munte transformă pauzele scurte în vacanțe adevărate
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Noi informații din cazul crimei de la Cenei prezentate de avocatul Adrian Cuculis + povestea tânărului ...
Noi informații din cazul crimei de la Cenei prezentate de avocatul Adrian Cuculis + povestea tânărului care a murit suspect
Următoarea emisiune la care Niky vrea să participe, după eliminarea de la Survivor 2026. Și-a ales ...
Următoarea emisiune la care Niky vrea să participe, după eliminarea de la Survivor 2026. Și-a ales deja partenera
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”!. Gesturile lui Nicolescu și ce urmează ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”!. Gesturile lui Nicolescu și ce urmează la Dinamo
Vară atipică în România în 2026. Fenomenul care va aduce valuri de căldură intense
Vară atipică în România în 2026. Fenomenul care va aduce valuri de căldură intense
Vezi toate știrile
×