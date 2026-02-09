Cele 3 zodii care dau lovitura după 9 februarie 2026. Scapă de necazuri și au parte de noi începuturi

A doua lună din an duce schimbări importante pe axa unor nativi! Din a doua săptămână a lunii februarie, energiile astrale se schimbă și aduc o perioadă de liniște, vindecare și regăsire. Vești bune se anunță pentru unii nativi. Cine sunt norocoșii zodiacului?

Astrele pregătesc surprize mari pentru trei semne zodiacale. Accentul se schimbă de la visare și idealism, la inițiativă și curaj. Iar pentru trei semne zodiacale se anunță numai vești bune după 9 februarie. Au trecut printr-o perioadă zbuciumată, însă acum este momentul ca soarele să răsară și pe strada lor.

Taur

După data de 9 februarie, Taurii scapă de fricile și gândurile nocive ce îi înlănțuiau. Este momentul unei schimbări, iar acești nativi își găsesc liniștea. Dezamăgirile din trecut își pierd puterea, iar astrele pregătesc un nou drum, mult mai luminos, pentru acești nativi.

Taurii au parte de vindecare emoțională și sunt gata să primească în viața lor persoane noi, fără a se mai teme. Nu este exclus ca în perioadă următoare acești nativi să întâlnească o persoană specială, care îi va ridica și susține.

Leu

După data de 9 februarie, Leii își găsesc liniștea. Au avut parte de un început de an zbuciumat, cu multe schimbări, însă acum lucrurile încep să se așeze. Problemele care i-au neliniștit în ultima perioadă se estompează și lasă loc păcii interioare.

Urmează o perioadă de glorie pentru Lei, cu numeroase reușite în plan profesional. Acești nativi pot primi o promovare la locul de muncă.

Pești

După data de 9 februarie, Peștii își schimbă energia, iar negativismul este înlocuit de o atitudine pozitivă. Energia astrală aduce încheierea unor capitole apăsătoare și deschide calea către o nouă direcție. Pentru Pești urmează o perioadă plină de reușite.

De asemenea, Peștii au noroc în următoarea perioadă, mai ales la capitolul financiar. Acești nativi pot primi o moștenire sau un câștig neașteptat. Atrag banii ca un magnet, iar o perioadă de abundență urmează pentru ei.

Horoscop chinezesc azi, 9 februarie 2026. Dragonul conduce schimbarea – ce aduce ziua de astăzi pentru fiecare zodie

Zodiile care devin puternice în 2026. Vor avea mai multă încredere în forțele proprii