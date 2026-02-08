Acasă » Știri » Zodia care se îmbogățește în februarie 2026. Neti Sandu: „Toate planetele intră în Casa Banilor”

Zodia care se îmbogățește în februarie 2026. Neti Sandu: „Toate planetele intră în Casa Banilor”

De: Simona Tudorache 08/02/2026 | 08:40
Zodia care se îmbogățește în februarie 2026. Neti Sandu: Toate planetele intră în Casa Banilor

Capricornul traversează o perioadă fabuloasă. A stat în umbră, dar acum revine puternic în față. Are multă energie, dar tot ce își dorește e să nu fie deranjat. Planetele au o influență puternică. Capricornul se poziționează bine financiar, dar și sentimental.

Nativul se poate implica în mai multe activități. Își poate achiziționa o mașină sau chiar o casă, totul ține de dorințele pe care le are. Această etapă este una benefică. Obiectivele Capricornului se împlinesc după multă vreme, se simte belșugul.

„Toate planetele care anterior au influențat Capricornul s-au mutat acum în zona banilor. Aceasta presupune obținerea de venituri, contracte și posibilitatea de a desfășura mai multe activități simultan. Poate apărea un flux financiar venit din urmă sau prin contracte suplimentare, sau chiar printr-un credit necesar pentru proiecte personale sau familiale. Această sumă suplimentară permite realizarea unor obiective importante, fie că este vorba de achiziția unei mașini, a unei case sau alte investiții semnificative”, spune Neti Sandu la PRO TV.

Capricornul face bani, dar cheltuie foarte mult

Capricornul trebuie să aibă mai multă grijă la partea financiară în această perioadă. Nativul nu duce lipsa banilor, dar aceștia sunt cheltuiți cu o prea mare ușurință. În martie, lucrurile se mai schimbă. Capricornul obține mai multe beneficii.

„Marte, aflat în casa banilor, aduce resurse rapid, dar acestea sunt cheltuite la fel de repede, motiv pentru care este necesar ca scopurile să fie clar stabilite și planificate în avans. În continuare, Capricornul rămâne susținut de Jupiter în Rac, care poate oferi sprijin esențial în relocarea profesională, obținerea de favoruri și recunoașteri importante. Este necesară răbdarea până când Jupiter își reia mersul direct, ceea ce se va întâmpla în martie, pentru ca beneficiile să poată fi valorificate optim”, afirmă cunoscuta astroloagă.

Capricornul reușește să bifeze mai multe colaborări. După efortul depus, rezultatele se văd. Apar proiecte noi, Capricornul e sprijinit, știe cum să se descurce cu tot și cu toate.

„În această perioadă, atenția poate fi distrasă de diverse alte aspecte, dar nativul Capricorn va avea parte de sprijin și colaborări favorabile. Jupiter va facilita recunoașteri, parteneriate și oportunități care vor permite realizarea unor obiective importante. Această etapă reprezintă un moment de consolidare a resurselor și de planificare strategică, în care eforturile anterioare se transformă în rezultate palpabile”, mai spune Neti Sandu.

Citește și: Zodia care se va îmbogăți și își va găsi jumătatea (coincidență) în următoarele 3 luni, potrivit experților în astrologie

Citește și: Trei zodii care vor avea parte de un miracol în februarie. Schimbările le vor transforma viața

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce salarii au farmacistele de la Farmacia Tei în 2026, inclusiv bonusuri și bonuri de masă
Știri
Ce salarii au farmacistele de la Farmacia Tei în 2026, inclusiv bonusuri și bonuri de masă
Cum a reacționat Georgiana, soția lui Marian Godină, când l-a văzut că plânge la Survivor: „Toate s-au adunat”
Știri
Cum a reacționat Georgiana, soția lui Marian Godină, când l-a văzut că plânge la Survivor: „Toate s-au adunat”
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Traficantul de carne vie Ioan Clămparu, internat în secret după ce medicul închisorii i-ar fi greșit tratamentul. A fost intoxicat cu medicamente
Gandul.ro
Traficantul de carne vie Ioan Clămparu, internat în secret după ce medicul închisorii...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra Luca
Adevarul
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra...
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu experiență
Digi24
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
Click.ro
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Digi24
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
TOP 5 soluții smart pentru casă de la LIDL. Aspiratorul robot, produsul care iese în evidență
go4it.ro
TOP 5 soluții smart pentru casă de la LIDL. Aspiratorul robot, produsul care iese în...
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Traficantul de carne vie Ioan Clămparu, internat în secret după ce medicul închisorii i-ar fi greșit tratamentul. A fost intoxicat cu medicamente
Gandul.ro
Traficantul de carne vie Ioan Clămparu, internat în secret după ce medicul închisorii i-ar fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce salarii au farmacistele de la Farmacia Tei în 2026, inclusiv bonusuri și bonuri de masă
Ce salarii au farmacistele de la Farmacia Tei în 2026, inclusiv bonusuri și bonuri de masă
Doliu în muzică. Artistul a murit la doar 47 de ani, după o luptă grea cu boala
Doliu în muzică. Artistul a murit la doar 47 de ani, după o luptă grea cu boala
Cum a reacționat Georgiana, soția lui Marian Godină, când l-a văzut că plânge la Survivor: „Toate ...
Cum a reacționat Georgiana, soția lui Marian Godină, când l-a văzut că plânge la Survivor: „Toate s-au adunat”
Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea vine în platoul MARTORII – Duminică, 8 februarie, ...
Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea vine în platoul MARTORII – Duminică, 8 februarie, de la ora 19:00
Iluzie optică | Găsiți peștele ascuns în această poză! Geniile reușesc în maximum 17 secunde
Iluzie optică | Găsiți peștele ascuns în această poză! Geniile reușesc în maximum 17 secunde
Cine este Rebecca, soția lui Valentin Costache: make-up artistă, viitoare diplomată și pilonul din ...
Cine este Rebecca, soția lui Valentin Costache: make-up artistă, viitoare diplomată și pilonul din spatele celui mai bun sezon al fotbalistului
Vezi toate știrile
×