Zodia care se îmbogățește în februarie 2026. Neti Sandu: „Toate planetele intră în Casa Banilor”

Capricornul traversează o perioadă fabuloasă. A stat în umbră, dar acum revine puternic în față. Are multă energie, dar tot ce își dorește e să nu fie deranjat. Planetele au o influență puternică. Capricornul se poziționează bine financiar, dar și sentimental.

Nativul se poate implica în mai multe activități. Își poate achiziționa o mașină sau chiar o casă, totul ține de dorințele pe care le are. Această etapă este una benefică. Obiectivele Capricornului se împlinesc după multă vreme, se simte belșugul.

„Toate planetele care anterior au influențat Capricornul s-au mutat acum în zona banilor. Aceasta presupune obținerea de venituri, contracte și posibilitatea de a desfășura mai multe activități simultan. Poate apărea un flux financiar venit din urmă sau prin contracte suplimentare, sau chiar printr-un credit necesar pentru proiecte personale sau familiale. Această sumă suplimentară permite realizarea unor obiective importante, fie că este vorba de achiziția unei mașini, a unei case sau alte investiții semnificative”, spune Neti Sandu la PRO TV.

Capricornul face bani, dar cheltuie foarte mult

Capricornul trebuie să aibă mai multă grijă la partea financiară în această perioadă. Nativul nu duce lipsa banilor, dar aceștia sunt cheltuiți cu o prea mare ușurință. În martie, lucrurile se mai schimbă. Capricornul obține mai multe beneficii.

„Marte, aflat în casa banilor, aduce resurse rapid, dar acestea sunt cheltuite la fel de repede, motiv pentru care este necesar ca scopurile să fie clar stabilite și planificate în avans. În continuare, Capricornul rămâne susținut de Jupiter în Rac, care poate oferi sprijin esențial în relocarea profesională, obținerea de favoruri și recunoașteri importante. Este necesară răbdarea până când Jupiter își reia mersul direct, ceea ce se va întâmpla în martie, pentru ca beneficiile să poată fi valorificate optim”, afirmă cunoscuta astroloagă.

Capricornul reușește să bifeze mai multe colaborări. După efortul depus, rezultatele se văd. Apar proiecte noi, Capricornul e sprijinit, știe cum să se descurce cu tot și cu toate.

„În această perioadă, atenția poate fi distrasă de diverse alte aspecte, dar nativul Capricorn va avea parte de sprijin și colaborări favorabile. Jupiter va facilita recunoașteri, parteneriate și oportunități care vor permite realizarea unor obiective importante. Această etapă reprezintă un moment de consolidare a resurselor și de planificare strategică, în care eforturile anterioare se transformă în rezultate palpabile”, mai spune Neti Sandu.

