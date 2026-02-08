Acasă » Știri » Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea vine în platoul MARTORII – Duminică, 8 februarie, de la ora 19:00

Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea vine în platoul MARTORII – Duminică, 8 februarie, de la ora 19:00

08/02/2026
Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea vine în platoul MARTORII – Duminică, 8 februarie, de la ora 19:00

Duminică, 8 februarie, Gândul difuzează o nouă ediție a emisiunii MARTORII, avându-l ca invitat pe Teodor Constantin, motociclistul cunoscut pentru confruntările cu Mircea Badea.

Ediția aduce în prim-plan lucruri care nu au fost făcute publice până acum despre cele două confruntări, dar și o discuție amplă despre grupările cu orientări neonaziste care s-au coagulat în perioada pandemiei, în contextul protestelor anti-vaccin.

Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea

MARTORII este noua emisiune de la Gândul care aduce în fața publicului poveștile nespuse ale celor implicați direct în evenimente care au zguduit România.

În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube și Facebook Gândul.

×