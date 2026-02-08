Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea vine în platoul MARTORII – Duminică, 8 februarie, de la ora 19:00

Duminică, 8 februarie, Gândul difuzează o nouă ediție a emisiunii MARTORII, avându-l ca invitat pe Teodor Constantin, motociclistul cunoscut pentru confruntările cu Mircea Badea.

Ediția aduce în prim-plan lucruri care nu au fost făcute publice până acum despre cele două confruntări, dar și o discuție amplă despre grupările cu orientări neonaziste care s-au coagulat în perioada pandemiei, în contextul protestelor anti-vaccin.

Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea

În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube și Facebook Gândul.