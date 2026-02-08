Cum a reacționat Georgiana, soția lui Marian Godină, când l-a văzut că plânge la Survivor: „Toate s-au adunat”

Competiția Survivor România este în plină desfășurare, iar recent patru noi concurenți au întărit rândurile Războinicilor și Faimoșilor. Printre aceștia s-a numărat și Marian Godină. Acesta a pășit încrezător în Dominicană, însă adaptarea pare să fie grea. Încă din primele ediții, fanii l-au văzut cu ochii în lacrimi. Cum a reacționat Georgiana, soția lui Marian Godină, când l-a văzut că plânge la Survivor?

Polițistul Marian Godină, în vârstă de 39 de ani, s-a alăturat competiției Survivor 2026, la finalul lunii ianuarie, alături de alți patru noi concurenți. Acesta spune că a fost bine primit de echipă, însă chiar și așa adaptarea la viața din junglă pare dificilă pentru Marian Godină.

Cum a reacționat soția lui Marian Godină când l-a văzut că plânge la Survivor

Deși s-a integrat bine în echipa Faimoșilor, Marian Godină trece prin momente dificile. Suportă bine condițiile dure din junglă, dar dorul de familie îl macină, iar gândul la copiii lui l-a făcut să izbucnească în lacrimi.

„Abia am reușit cumva la lumina focului să îmi amenajez un loc în care să dorm. Noaptea trecută și, cred, și în nopțile care urmează, cel mai mult îmi vor lipsi copiii mei, pentru că sunt obișnuit să dorm cu ei. Știam că nu trebuie să zic de copii, încerc să îmi revin”, a declarat Marian Godină, cu ochii în lacrimi.

Ei bine, emoțiile și dorul ce îl încearcă au fost văzute și de acasă, iar soția lui Marian Godină a urmărit cu sufletul la gură imaginile. Aceasta a imortalizat momentul în care soțul ei izbucnește în lacrimi și i-a transmis un mesaje special în mediul online.

Mai exact, Georgiana a fost și ea copleșită de emoții și a transmis un mesaj de susținere pentru soțul său. Știe că acesta este puternic și că o să reziste mult timp în competiție și îl susține. Însă, pe de altă parte, și ea visează la momentul revederii.

„Sunt momente în care îl vedem pe Marian puternic, luptând, dar sunt și momente în care dorul își spune cuvântul… Dorul de copii, dorul de casă, dorul de noi – toate s-au adunat și l-au făcut vulnerabil. Iar lacrimile nu sunt un semn de slăbiciune, ci un semn de iubire. Îl susținem din toată inima și știm că fiecare zi ne apropie de momentul în care ne vom îmbrățișa din nou”, a scris Georgiana, în mediul online.

