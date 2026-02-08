Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Doliu în muzică. Artistul a murit la doar 47 de ani, după o luptă grea cu boala

Doliu în muzică. Artistul a murit la doar 47 de ani, după o luptă grea cu boala

08/02/2026 | 10:10
Doliu în muzică. Artistul a murit la doar 47 de ani, după o luptă grea cu boala

Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la vârsta de 47 de ani. Trupa a confirmat vestea sfâșietoare pe rețelele de socializare.

Conform declarației lor, Arnold a pierdut lupta cu cancerul. În ultimele clipe el a fost înconjurat de soție, familie și prieteni. Brad a contribuit la definirea unei generații de muzică rock cu „3 Doors Down”, compunând hituri precum „Kryptonite”, care i-a venit natural, în timp ce stătea la ora de matematică din liceu.

Arnold a fost membru fondator, vocalist și toboșar al trupei 3 Doors Down, formată în Mississippi la mijlocul anilor ’90. Formația a devenit celebră la începutul anilor 2000, cu piese difuzate intens la radio precum „Kryptonite”, „Here Without You” și „When I’m Gone”.

Boala de care suferea Brad Arnold

În luna mai, Arnold a dezvăluit că a fost diagnosticat cu carcinom renal, un cancer la rinichi care se răspândise deja la plămâni. Artistul a privit cu resemnare lupta cu boala.

„Nu am niciun fel de teamă, sincer, nu mi-e deloc frică”, spunea el. „Mi-ar plăcea foarte mult să mă înălțați în rugăciune ori de câte ori aveți ocazia”, adăuga Brad, care se declara îngrijorat de turneul pe care trupa trebuia să îl anuleze.

Dincolo de scenă, Brad Arnold îi purta o mare dragoste soției lui, Jennifer. Solistul a dus o luptă și cu alcoolul, dar din 2016 renunțase la acest viciu.

„Obișnuiam să cred că este o modalitate de a mă calma înainte de un spectacol sau de a alunga singurătatea”, a mărturisit el în 2023.

Familia lui Arnold și-a exprimat recunoștința pentru mesajele de sprijin și a cerut intimitate în timpul doliului.

„Ne va lipsi profund”, spun colegii lui. „Cei mai apropiați nu își vor aminti nu doar de talentul său, ci și de căldura, lui și dragostea profundă pentru familie și prieteni”, a declarat trupa.

Din păcate, Arnold este al doilea membru al trupei 3 Doors Down care moare. Chitaristul Matt Roberts a decedat în 2016, în urma unei supradoze de medicamente.

Trupa a câștigat trei premii Billboard Music Awards. Albumul cu care a debutat, The Better Life, a fost al 11-lea cel mai bine vândut material discografic al anului în țara lor natală. Ei au cântat și atunci când Donald Trump a devenit președinte pentru prima oară.

