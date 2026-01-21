Tatăl celebrei prezentatoare, răpus de o boală pe care a ținut-o ascunsă. Drama care i-a dat viața peste cap!

Anul 2025 a venit cu realizări profesionale importante pentru Livia Graur, dar și cu una dintre cele mai grele pierderi din viața ei. Într-un interviu emoționant pentru CANCAN.RO, prezentatoarea Focus de la PRIMA TV vorbește despre moartea tatălui său, rolul de mamă, problemele de sănătate și lecțiile care au însoțit-o la început de 2026.

Discretă, echilibrată și mereu atentă la ce lasă să se vadă din viața personală, Livia Graur își deschide sufletul și vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre drama trăită în urmă cu doar câteva săptămâni. Vedeta PRIMA TV și-a pierdut tatăl, care se lupta cu o boală despre care aceasta nu știa. A mers să-și viziteze tatăl, la Paris, însă a fost, de fapt, ultima oară când l-a văzut.

Livia Graur: „Nu mi-a spus nicio secundă gravitatea bolii”

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine și cu ce gânduri și așteptări ai intrat în 2026?

Livia Graur: 2025 a fost un an care a început foarte bine, dar nu s-a terminat la fel. Am avut foarte multe reușite, dar s-a terminat cu o pierdere care m-a destabilizat destul de tare. L-am pierdut pe tata după o luptă despre care nu am știut foarte multe. Îmi spusese că îi descoperiseră ceva, dar nu mi-a menționat nicio secundă gravitatea bolii.

La sfârșitul anului, abia când mi-am dat seama că lucrurile sunt mult mai complicate decât îmi spusese, am decis să merg să îl văd. Tata locuia în Franța de mai bine de 30 de ani. Îl vizitam cât de des puteam, dar distanța nu a fost prietena noastră în această relație.

Iar când l-am văzut după ceva timp acum, la final de 2025, am avut un șoc. Cred că m-a așteptat să vin, pentru că s-a stins imediat după ce am ajuns la Paris. Dincolo de durerea greu de exprimat în cuvinte, am învățat o lecție dură – aceea că timpul pe care îl avem pe această lume e limitat și că trebuie să îl prețuim, să trăim cât putem de bine fiecare moment și să îi apreciem și să îi iubim pe cei care ne sunt alături.

Aceasta este lecția cu care am pornit în 2026. Să fiu recunoscătoare pentru fiecare zi, fiecare oră, fiecare moment.

CANCAN.RO: Livia, după divorț ai ales discreția. Cum arată viața ta astăzi și cât de diferită este față de perioada de dinainte?

Livia Graur: Oh, sunt 4 ani de atunci! Viața merge înainte, sunt foarte bine! Mă înconjor de oameni buni, alături de care îmi place să-mi petrec puținul timp liber, îmi prețuiesc prietenii și familia. Sunt precum un titirez în fiecare zi! Renata are o grămadă de activități plus școala, eu jobul și multe alte proiecte, așa că nu mă plictisesc deloc. Ba chiar mi-aș dori ca din când în când să am câteva momente să-mi trag sufletul.

CANCAN.RO: A fost divorțul un moment de resetare totală pentru tine? Ce a fost cel mai greu de reconstruit?

Livia Graur: Am fost și sunt o persoană foarte independentă. Plus un pic tipicară. Cei care mă cunosc știu că nu prea cer ajutor, prefer să fac totul de una singură, iar când îmi propun ceva cu greu renunț până nu reușesc. Renata mereu îmi spune: „Mami, tu ești Wonder Woman!”. Eu cred însă că toate mamele sunt mici Wonder Woman, că suntem construite așa, să facem multe și să cerem puține.

18 ani de televiziune și cel mai lung jurnal de la Prima TV

CANCAN.RO: Ești mamă și om de televiziune. Cum te descurci acum cu toate responsabilitățile, zi de zi? Știm că televiziunea e un domeniu solicitant, care nu lasă loc de jumătăți de măsură, dar la fel și rolul de mamă.

Livia Graur: Cred că cel mai important este că mă regăsesc în ambele roluri. Și îmi fac plăcere, așa că nimic nu e greu atunci când îți place ceea ce faci. Televiziunea este parte din viața mea de 18 ani (împlinesc anul acesta în mai) și nu mi-aș putea imagina să fac altceva în momentul de față.

Mă simt în largul meu în platou, în redacție, alături de colegii mei și, desigur, de telespectatorii Focus, cărora le dau întâlnire în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14. Am cel mai lung jurnal de la Prima TV și este mai mult decât un program de știri, întrucât conține interviuri, divertisment și multe alte lucruri interesante.

Jobul meu se îmbină perfect cu rolul de mamă, în care sunt de mai bine de 12 ani. Am norocul să am o fetiță extrem de cuminte, blândă și conștiincioasă, care face ca misiunea mea să fie ușoară. Mă ajută și mă consult cu ea în multe privințe, întrucât este un copil matur și foarte inteligent.

CANCAN.RO: Ce este cel mai greu în rolul de mamă? Dar cel mai frumos lucru pe care ți l-a adus această experiență?

Livia Graur: Cred că orice părinte se întreabă dacă va reuși să crească un viitor adult sănătos. Și aici nu mă refer la sănătatea fizică, ci la toate provocările vieții, la felul în care suntem șlefuiți încă din copilărie, pregătiți pentru ce va urma. Cred că aici e provocarea, întrucât nu există o rețetă general valabilă.

Iar fiecare părinte asta își dorește – un copil care să „reușească” în viață, căruia să-i fie bine ca urmare a educației și a sfaturilor primite de la ai lui.

CANCAN.RO: Ai vorbit deschis despre problemele cu tiroida. Cum te-a afectat acest diagnostic și ce semnale ți-a dat corpul înainte să tragi frâna?

Livia Graur: Am descoperit tiroidita acum aproape 20 de ani. În mod inexplicabil, am simțit o durere în gât, dar care nu era ca urmare a unei răceli. Între timp, chiar și sub tratament, boala a atrofiat complet tiroida, așa că acum suplinesc lipsa ei cu medicamente.

Nu pot să spun că m-a afectat într-un mod foarte pronunțat, însă am uneori stări de oboseală, nu rezist bine la temperaturi extreme, fie că vorbim de cele pozitive ori de cele negative. Este o boală ușor de dus, una peste alta, cu tratament adecvat și controlată o dată pe an.

CANCAN.RO: Ce schimbări concrete ai făcut în stilul de viață pentru a-ți proteja sănătatea?

Livia Graur: Încerc pe cât posibil să am grijă de sănătatea mea. Sunt destul de atentă cu ce mănânc și să fie cât mai echilibrat, merg pe jos sau la sală ori de câte ori am ocazia și încerc să am pauze mentale de relaxare – fie că vorbim despre cititul unei cărți, de ascultat muzică sau de plimbări în aer liber. Ah, și călătoresc. Mult. Cât mai mult. Este resetul meu de la cotidianul stresant.

