Cine este bărbatul cu care Gina Chirilă s-a afișat la braț. EX-soția lui Bogdan Vlădău, apariție surprinzătoare la Milano Fashion Week

10/03/2026 | 22:15
Cine este bărbatul cu care Gina Chirilă s-a afișat la braț. EX-soția lui Bogdan Vlădău, apariție surprinzătoare la Milano Fashion Week
Frumoasa Gina Chirilă a rupt iar gura târgului. De curând, modelul a fost invitat la Milano Fashion Week. Un detaliu interesant este acelă că influencerița noastră a fost singura româncă de la prezentarea de modă a celebrului brand Prada. Gina Chirilă a mai atras atenția fanilor și pentru că a apărut alături de o prezență masculină misterioasă. CANCAN.RO a stat de vorbă cu superba vedetă și avem toate detaliile despre ce se află în spatele ușilor închise la un asemenea show de modă și chiar informații despre frumușelul din fotografie. Oare Gina este gata să iubească din nou după divoțul controversat de Bogdan Vlădău?

De-a lungul timpului, Gina Chirilă a ocupat primele pagini ale ziarelor, iar acum numele ei este din nou subiect de discuție. Modelul român a fost invitat la una dintre cele mai prestigioase evenimente de modă, din lume, Milano Fashion Week. Mai mult decât atât, la prezentarea colecției marelui brand de lux Prada, Gina a fost singura influenceriță din țara noastră, care a fost trecută pe lista de invitați. Fosta soție a lui Bogdan Vlădău, a vorbit cu CANCAN.RO despre toată experiența minunată din lumea modei.

„Milan Fashion Week este întotdeauna o experiență intensă, dar anul acesta a avut o semnificație specială pentru mine. Am fost singurul influencer român invitat la show-ul Prada, unul dintre cele mai exclusiviste evenimente ale săptămânii modei. Accesul la acest show este extrem de limitat, iar faptul că am fost acolo a fost o confirmare frumoasă că proiectele mele ajung și într-un context internațional. Deși am fost singurul influencer român invitat la show-ul Prada, am participat pe parcursul săptămânii modei la mai multe prezentări importante, printre care Dolce & Gabbana, N°21 (Numero Ventuno), Ermanno Scervino , GCDS și Ferrari, fiecare cu o estetică și o energie complet diferite.” a declarat Gina Chirilă pentru CANCAN.RO

Gina Chirilă a stat în aceeași încăpere cu Madonna

Experiența a fost și mai specială în momentul în care Gina a stat în aceeași încăpere cu vedete internaționale, precum Madonna și au urmărit împreună defilarea de modă.

„Fashion Week este unul dintre puținele contexte în care vezi, în același loc, personalități foarte diferite ale culturii și industriei creative. La show-ul Prada, de exemplu, am fost în aceeași sală cu Mark Zuckerberg, iar la alte prezentări am întâlnit figuri iconice precum Madonna, prezentă la Dolce & Gabbana, și Kate Moss la Gucci.

Colecțiile au fost foarte diferite ca estetică, dar multe au explorat ideea de identitate și contrast. La Prada, tema layering-ului a fost prezentată aproape ca o metaforă a complexității feminine.” ne-a mai povestit Gina

Fosta soție a lui Bogdan Vlădău a fost surprinsă în compania lui Aurelien Muller, celebrul actor din serialul „Emily in Paris”

Fotografia cu Gina și Aurelian Muller a fost extrem de controversată. Fanii frumoasei blondine au reacționat imediat și s-au întrebat dacă actorul este noua sa cucerire. Gina a pus imediat punctul pe i și ne-a explicat semnificațiile din spatele pozei. Influencerița a explicat că nu este vorba de nimic romantic, iar fermecătorul actor este doar un amic.

„Persoana din fotografie este Aurelien Muller, actor și model francez, cunoscut inclusiv pentru apariția sa în serialul Emily in Paris. Ne-am întâlnit în contextul evenimentelor din jurul Fashion Week și am făcut o fotografie împreună, așa cum se întâmplă foarte des în astfel de momente.

Nu este vorba despre o relație romantică. Aurelien este pur și simplu un prieten și un om din aceeași zonă creativă, iar fotografia surprinde un moment firesc de socializare dintr-un context profesional.” a declarat Gina Chirilă

Gina Chirilă și celebrul actor, Aurelien Muller

