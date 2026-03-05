Bogdan Vlădău vorbește despre relația cu Gina Chirilă, la doi ani de la despărțire: “Nu este întotdeauna simplu”

În ultimii ani, viața lui Bogdan Vlădău a luat o direcție diferită. Recunoaște că rolul de tată i-a schimbat complet perspectiva asupra lucrurilor care contează cu adevărat. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fostul model și artist vorbește despre relația cu fiica sa, despre echilibrul pe care încearcă să îl păstreze cu Gina Chirilă după despărțire și despre motivul pentru care a decis să se implice în proiecte dedicate copiilor.

Bogdan Vlădău a devenit cunoscut în urmă cu mai bine de două decenii ca model internațional, iar mai târziu a apărut în televiziune și în diverse proiecte din zona de entertainment. Astăzi însă spune că prioritățile lui s-au schimbat. La 46 de ani, Vladău vorbește deschis despre transformarea prin care a trecut în ultimii ani, despre proiectele din zona dezvoltării personale, dar mai ales despre rolul de tată. Fiica lui este astăzi centrul universului său și că încearcă să fie cât mai prezent în viața ei. În plus, își dorește să înființeze o asociație pentru sprijinul copiilor cu autism, ADHD și al părinților lor. Chiar dacă relația cu Gina Chirilă s-a încheiat, Vladău spune că ambii încearcă să păstreze un echilibru ca părinți și să pună pe primul loc binele copilului.

Viața lui Bogdan Vlădău s-a schimbat complet în ultimii ani

CANCAN.RO: Spuneai recent că de șase luni încerci să deschizi o asociație pentru sprijinul copiilor cu autism, ADHD și al părinților lor. În ce stadiu ești acum și cât de dificil este, concret, să pui pe picioare un astfel de proiect în România?

Bogdan Vlădău: Lucrez la acest proiect de câteva luni și suntem într-o etapă de construcție foarte serioasă. Nu vreau să fie doar o inițiativă frumoasă pe hârtie sau un proiect lansat în grabă. Construirea unei asociații care să ajute cu adevărat presupune multă responsabilitate, de la partea legală și administrativă până la definirea clară a tipurilor de sprijin pe care vrem să le oferim familiilor. În România, astfel de inițiative nu sunt simple. Există birocrație, există multe etape administrative și uneori lipsă de susținere sistemică. Dar cred că lucrurile cu adevărat valoroase se construiesc cu răbdare.

CANCAN.RO: De unde vine dorința ta de a te implica în zona copiilor cu nevoi speciale?

Bogdan Vlădău: În mare parte vine din experiența personală de părinte, dar și a prietenilor mei, Când devii tată, începi să vezi altfel vulnerabilitatea copiilor și cât de multă nevoie au părinții de sprijin real, nu doar de informații sau promisiuni. Pentru mine nu este doar o inițiativă socială, ci o responsabilitate pe care o simt profund ca om.

CANCAN.RO: În ultimii ani ai trecut printr-o transformare vizibilă, din zona modeling & entertainment către spiritualitate, retreat-uri și dezvoltare personală. Cum arată astăzi viața ta profesională și ce te împlinește cel mai mult?

Bogdan Vlădău: A fost mai degrabă o evoluție decât o schimbare radicală. Anii petrecuți în zona media și entertainment au fost o etapă importantă din viața mea, dar la un moment dat am simțit că vreau să construiesc lucruri cu mai mult sens și profunzime.

Astăzi activitatea mea se concentrează în jurul proiectelor de dezvoltare personală, podcastul „Aparență și Esență”, retreaturilor și inițiativelor care creează spații de reflecție și transformare pentru oameni.

CANCAN.RO: Există lucruri din „vechiul Bogdan Vlădău” la care nu te-ai mai întoarce niciodată?

Bogdan Vlădău: Nu cred că trebuie să ne negăm trecutul, pentru că fiecare etapă ne formează. Dar cred că maturitatea vine atunci când începi să alegi mai conștient ce vrei să construiești mai departe și ce tip de om vrei să devii.

CANCAN.RO: Știm că ai o relație foarte apropiată cu fiica ta. Cum arată timpul vostru petrecut împreună în perioada asta și ce înseamnă pentru tine prezența reală în viața ei?

Bogdan Vlădău: Fiica mea este centrul vieții mele. Încerc să fiu un tată prezent, nu doar în sensul de a petrece timp împreună, ci de a fi cu adevărat conectat la ea, la emoțiile, curiozitatea și universul ei. Copiii au nevoie mai ales de prezență reală, nu doar de timp.

CANCAN.RO: Ce ți se pare cel mai important în educația și creșterea unui copil la vârsta la care se află ea acum?

Bogdan Vlădău: Cred că cel mai important lucru este să simtă că este iubită, văzută și acceptată exact așa cum este. Din acel spațiu de siguranță emoțională se construiesc toate celelalte lucruri: încrederea, curajul și dezvoltarea sănătoasă.

Cum arată relația cu Gina Chirilă după despărțire

CANCAN.RO: Cum arată astăzi relația dintre tine și Gina, din perspectiva rolului de părinți? A fost dificil să ajungeți la un echilibru în împărțirea responsabilităților legate de cea mică?

Bogdan Vlădău: Ca în orice proces de separare, nu este întotdeauna simplu. Dar cred că maturitatea apare atunci când ambii părinți reușesc să pună pe primul loc binele copilului. Ne străduim să păstrăm un echilibru sănătos în rolurile noastre de părinți și să luăm deciziile care sunt cele mai bune pentru ea.

CANCAN.RO: Continuați să vă susțineți reciproc și la nivel profesional sau uman, dincolo de faptul că nu mai sunteți un cuplu?

Bogdan Vlădău: Dincolo de faptul că nu mai suntem un cuplu, rămânem părinții aceluiași copil și asta este o legătură care rămâne toată viața. Respectul și comunicarea sunt importante și încercăm să le menținem în această direcție.

Cred că, dincolo de orice rol public sau profesional, cea mai importantă responsabilitate a noastră este față de copii. Felul în care avem grijă de ei spune foarte clar ce fel de societate vrem să devenim. Până la urmă, cred că cea mai importantă responsabilitate a noastră este față de copii.

VEZI ȘI: Ce se întâmplă cu investițiile lui Codin Maticiuc din Dubai: ”Îmi doresc să fie pace, ca să ne putem întoarce”

Ce s-a întâmplat în căsnicia Otiliei Bilionera după ce medicii i-au pus diagnosticul: „Am învățat că uneori viața îți schimbă planurile”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.