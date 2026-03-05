Acasă » Bancuri » BANC | Blind-date cu Bulă

BANC | Blind-date cu Bulă

05/03/2026
BANC | Blind-date cu Bulă

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, care merge la un blind-date. Deznodământul este hilar.

– Bulă, cum te voi recunoaște diseară?

– Vei vedea un tip venind înspre tine…

– Așa…

– Și vei spune: „Of Doamne, numai ăsta să nu fie, te rog!”

– Așa…

– Ăla voi fi eu!

Criza bărbaților de 40 de ani

Un barbat de 40 de ani vine la psihiatru si se plange ca sufera de … lipsa senzatiilor tari. Psihiatrul cauta solutii:

– Incearca sa mergi cu masina cu viteza foarte mare.

– Asa merg de obicei, nimic nou.

– Incearca sa mergi intr-o calatorie cu submarinul.

– Armata am facut-o la submarine.

– la-ti o amanta, si asta chiar o sa mearga !
– Doctore, deja am trei ! Ce ma fac?

– Ei, atunci este simplu: spune-i … nevestei de ele !

Alte bancuri amuzante

— Domnule, de ce conduceți cu 20 km/h pe autostradă?

— Păi nu scrie pe indicator A2? Am crezut că asta e viteza maximă.

Polițistul oftează:

— Nu, domnule… asta e numărul autostrăzii.

Se uită apoi în mașină și vede o doamnă palidă, speriată.

— Dar ce are doamna de lângă dumneavoastră?

— Aaa… abia am ieșit de pe A500.

 

O babă ajunge la poarta raiului:

– Aș dori să ajung la soțul meu, care a murit de 5 ani și mi-e tare dor de el.

– Desigur, cum îl cheamă?

– Ion Popescu.

– Păi sunt cam mulți cu numele ăsta, poate îți amintești care au fost ultimele lui cuvinte.

– Cum să nu. A zis: „femeie de câte ori te vei culca cu altul, eu mă voi răsuci-n mormânt!”

– Ah, gata îl știu, noi aici îi zicem Ionică titirezul!

