Selena Gomez îi face o nouă declarație de dragoste soțului ei, după scandalul legat de tălpile lui murdare. Câți copii vrea să aibă cântăreața cu Benny Blanco

De: Daniel Matei 05/03/2026 | 07:50
Selena Gomez a vorbit deschis despre planurile de viitor cu soțul ei, Benny Blanco, în cel de-al doilea episod al podcastului Friends Keep Secrets.

Gomez, în vârstă de 33 de ani, a apărut în noul podcast, găzduit de soțul ei, Blanco, în vârstă de 37 de ani, și de prietenii apropiați Lil Dicky (al cărui nume real este Dave Burd) și soția acestuia, Kristin Batalucco, marți, 3 martie. În timpul episodului, Blanco i-a întrebat pe Burd, în vârstă de 37 de ani, și pe Batalucco câți copii speră să aibă. „Unul, maxim doi”, a răspuns Burd, înainte ca Batalucco să spună „vreo trei”, scrie PEOPLE.

„Îmi doresc patru, dar asta e tot”, a intervenit Gomez, care s-a căsătorit cu Blanco în septembrie 2025 în Santa Barbara, California.

Ea a menționat apoi un motiv important pentru care își dorește patru copii: o scenă faimoasă din The Family Stone, un film de sărbători despre dinamica unică prezentă într-o familie neobișnuită care o găzduiește pe iubita fiului lor de Crăciun pentru prima dată. Diane Keaton a jucat rolul mamei din familia respectiva, iar în rolurile principale au mai jucat Craig T. Nelson, Dermot Mulroney, Sarah Jessica Parker, Rachel McAdams, Luke Wilson și Claire Danes.

Benny Blanco, puternic criticat după primul său podcast

Soțul Selenei Gomez, Benny Blanco, a fost etichetat drept „dezgustător” de fani, care l-au îndemnat să „facă un duș” după ultima sa apariție publică.

Producătorul, în vârstă de 37 de ani, și-a lansat podcastul „Friends Keep Secrets” marți, însă nu conținutul a fost cel care le-a atras atenția fanilor.

În schimb, aceștia au fost distrași de picioarele sale murdare, pe care le-a așezat pe canapea pe tot parcursul conversației. Acest detaliu i-a făcut pe urmăritori să își pună întrebări. Unii s-au întrebat dacă în casă este atât de murdar încât tălpile lui Blanco s-au înnegrit, iar alții au speculat că acesta a fost desculț afară.

„Omul trebuie să facă un duș și să angajeze o persoană mai bună pentru curățenie”, a scris cineva pe X, în timp ce o persoană s-a declarat „îngrozită” de imagini.

Mulți dintre cei care au urmărit podcastul s-au declarat oripilați de tălpile lui Blanco, așa că și-au exprimat părerile pe X.

„Faptul că picioarele lui sunt chiar atât de murdare mă face să mă simt rău, Selena, fato, ce se întâmplă?” „Nu știu despre ce podcast este vorba, dar, de dragul sănătății mele, nu mă voi uita la el”, au fost unele dintre comentarii.

CITEȘTE ȘI:

Selena Gomez, mesaj pentru soțul ei după ce acesta a apărut cu tălpile murdare la primul lui podcast. Ce i-a transmis cântăreața

Soțul Selenei Gomez, descris ca fiind „dezgustător”. De ce i-au spus intenauții lui Benny Blanco să facă un duș

