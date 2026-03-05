O vedetă TV din SUA a murit în condiții suspecte. Autoritățile au deschis imediat o anchetă

Moartea starului din emisiunea TV „Deadliest Catch”, Todd Meadows, este investigată după ce acesta a căzut peste bordul unei ambarcațiuni, scrie presa americană.

Paza de Coastă din SUA a dezvăluit că moartea lui Todd Meadows, în vârstă de 25 de ani, cunoscut pentru aparițiile sale în serialul de pe Discovery Channel Deadliest Catch, este în curs de investigare după ce acesta a căzut în mare de pe puntea unei ambarcațiuni, scrie PEOPLE.

Incidentul tragic s-a petrecut pe 25 februarie 2026, în timp ce Meadows lucra pe vasul de pescuit Aleutian Lady în largul coastei statului Alaska, la aproximativ 280 de kilometri nord de Dutch Harbor. Conform Pazei de Coastă, Todd a căzut peste bord în jurul orei 17:05 (ora locală), fiind recuperat de echipaj aproximativ după 10 minute, dar a fost găsit fără semne vitale, iar toate eforturile de resuscitare au fost fără succes.

Autoritățile au deschis o anchetă

Căpitanul navei, Rick Shelford, a scris un mesaj emoționant pe Facebook, descriindu-l pe Meadows drept un membru al echipajului iubit de toți, un om pasionat de pescuit și dedicat familiei sale. Prietenii și familia sunt în doliu. Potrivit sursei citate, Todd era tatăl a trei băieți mici.

A fost creată o pagină GoFundMe pentru a susține copiii și familia lui Meadow, inițial cu un obiectiv de 16 000 de dolari, care ulterior a fost mărit la 45 000 de dolari. Până acum au fost strânși deja peste 32 000 de dolari. Postul de televiziune Discovery Channel, unde Todd Meadows a devenit cunoscut, a emis, de asemenea, o declarație în care își exprimă tristețea profundă și transmite condoleanțe familiei, prietenilor și comunității pescarilor.

CITEȘTE ȘI:

Pixar își pune mari speranțe în noua sa animație, „Hoppers”. Are cea mai bună notă pe Rotten Tomatoes din ultimul deceniu

Zvonuri privind moartea lui Quentin Tarantino după ce Iranul a lansat rachete asupra Israelului. Regizorul a fost nevoit să clarifice situația

Fiica lui Bruce Willis și a lui Demi Moore spune că e nevoită să aibă patru joburi pentru a-și întreține copilul. De ce a ajuns în această situație