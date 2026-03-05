Acasă » Exclusiv » Andreea Marin nu lasă garda jos nici după antrenament. A ieșit de la pilates cu gândurile în altă parte

Andreea Marin nu lasă garda jos nici după antrenament. A ieșit de la pilates cu gândurile în altă parte

De: Luciana Popescu 05/03/2026 | 06:50
Andreea Marin nu lasă garda jos nici după antrenament. A ieșit de la pilates cu gândurile în altă parte
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Andreea Marin a fost surprinsă după o sesiune intensă de pilates! „Zâna” a fost fotografiată chiar în momentul în care se pregătea să plece de la studioul unde practică sport. Vedeta voia să fie undercover și discretă, dar CANCAN.RO nu a lăsat-o să treacă neobservată. Imaginile pe care le-am surprins spun totul despre disciplina și stilul ei de viață.

Andreea Marin s-a apucat de ceva vreme de pilates, sportul preferat de toate influencerițele. „Zâna” nu lasă timpul să treacă și apelează la diferite metode pentru a-și păstra condiția fizică. CANCAN.RO au fost și de această dată la locul potrivit și au surprins-o pe vedetă. Încercând să stea departe de ochii curioșilor, Andreea a fost fotografiată exact în momentul în care se îndrepta spre mașină. Cu telefonul lipit de ureche și cu o expresie facială puțin încruntată, vedeta părea implicată într-o discuție serioasă. Nici după o activitate de genul, menită să te relaxeze, vedeta nu a lăsat garda jos și cum a pășit în afara sălii de pilates, s-a reîntors la viața agitată.

Andreea Marin a fost surprinsă după o ședință de pilates

Andreea Marin nu ratează nicio sesiune de pilates

De obicei o vedem pe Andreea Marin cu ținute strălucitoare, elegante și extrem de rafinate. De data aceasta, CANCAN.RO asurprins-o pe „Zână” purtând o ținută full black, dar varianta sport, așa cum era și firesc, la o sesiune de pilates. Vedeta a ales niște colanți negri, simpli pentru a putea executa corect mișcările. A completat ținuta și o geacă de fâș, ușor oversize și în picioare, renumitele UGG-uri. Și-a prins părul la spate și să abordeze un look mai lejer, cu un aer rebel. Fără bucle perfecte, fără aranjamente sofisticate, doar naturalețe.

Andreea Marin a ales o altfel de ținută
Andreea Marin, într-o ținută sport

În timp ce deschidea portiera mașinii, Andreea părea complet focusată pe apel, iar atitudinea sa a fost una serioasă și misterioasă. Să fi fost vorba despre un proiect nou? Sau doar organizarea unei zile pline, așa cum avem cu toții?  În orice caz, „Zâna” demonstrează încă o dată că dincolo de viața publică există o femeie preocupată de sănătate, echilibru și de o condiție fizică de invidiat.

CITEȘTE ȘI:

Boala de care suferă Andreea Marin. A aflat diagnosticul în urma unui control de rutină: ”Milioane de femei suferă în tăcere”

Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Vila de la munte este oaza ei de liniște: „Terapie curată”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bogdan Vlădău vorbește despre relația cu Gina Chirilă, la doi ani de la despărțire: “Nu este întotdeauna simplu”
Exclusiv
Bogdan Vlădău vorbește despre relația cu Gina Chirilă, la doi ani de la despărțire: “Nu este întotdeauna simplu”
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe iubiri karmice. Lucrurile se vor schimba!”
Exclusiv
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe iubiri karmice. Lucrurile…
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa „Choke Me”
Mediafax
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe care patria l-a numit dușman
Adevarul
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe...
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
Digi24
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele....
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua lui
Mediafax
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua...
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale
Click.ro
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
Digi 24
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de...
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Digi24
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare?...
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
go4it.ro
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene ...
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene care i-a cucerit inima starului de la AS Roma
Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit? ”Cum ți-a trecut prin cap să ...
Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit? ”Cum ți-a trecut prin cap să faci asta la vârsta ta?”
Delfinii își spun pe nume: descoperirea fascinantă despre modul în care comunică
Delfinii își spun pe nume: descoperirea fascinantă despre modul în care comunică
Orașele din România în care ninge până pe 17 aprilie. Meteorologii Accuweather anunță iarnă cu ...
Orașele din România în care ninge până pe 17 aprilie. Meteorologii Accuweather anunță iarnă cu prelungiri în țara noastră
Selena Gomez îi face o nouă declarație de dragoste soțului ei, după scandalul legat de tălpile ...
Selena Gomez îi face o nouă declarație de dragoste soțului ei, după scandalul legat de tălpile lui murdare. Câți copii vrea să aibă cântăreața cu Benny Blanco
Vezi toate știrile
×