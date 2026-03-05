Andreea Marin nu lasă garda jos nici după antrenament. A ieșit de la pilates cu gândurile în altă parte

Andreea Marin a fost surprinsă după o sesiune intensă de pilates! „Zâna” a fost fotografiată chiar în momentul în care se pregătea să plece de la studioul unde practică sport. Vedeta voia să fie undercover și discretă, dar CANCAN.RO nu a lăsat-o să treacă neobservată. Imaginile pe care le-am surprins spun totul despre disciplina și stilul ei de viață.

Andreea Marin s-a apucat de ceva vreme de pilates, sportul preferat de toate influencerițele. „Zâna” nu lasă timpul să treacă și apelează la diferite metode pentru a-și păstra condiția fizică. CANCAN.RO au fost și de această dată la locul potrivit și au surprins-o pe vedetă. Încercând să stea departe de ochii curioșilor, Andreea a fost fotografiată exact în momentul în care se îndrepta spre mașină. Cu telefonul lipit de ureche și cu o expresie facială puțin încruntată, vedeta părea implicată într-o discuție serioasă. Nici după o activitate de genul, menită să te relaxeze, vedeta nu a lăsat garda jos și cum a pășit în afara sălii de pilates, s-a reîntors la viața agitată.

Andreea Marin nu ratează nicio sesiune de pilates

De obicei o vedem pe Andreea Marin cu ținute strălucitoare, elegante și extrem de rafinate. De data aceasta, CANCAN.RO asurprins-o pe „Zână” purtând o ținută full black, dar varianta sport, așa cum era și firesc, la o sesiune de pilates. Vedeta a ales niște colanți negri, simpli pentru a putea executa corect mișcările. A completat ținuta și o geacă de fâș, ușor oversize și în picioare, renumitele UGG-uri. Și-a prins părul la spate și să abordeze un look mai lejer, cu un aer rebel. Fără bucle perfecte, fără aranjamente sofisticate, doar naturalețe.

În timp ce deschidea portiera mașinii, Andreea părea complet focusată pe apel, iar atitudinea sa a fost una serioasă și misterioasă. Să fi fost vorba despre un proiect nou? Sau doar organizarea unei zile pline, așa cum avem cu toții? În orice caz, „Zâna” demonstrează încă o dată că dincolo de viața publică există o femeie preocupată de sănătate, echilibru și de o condiție fizică de invidiat.

CITEȘTE ȘI:

Boala de care suferă Andreea Marin. A aflat diagnosticul în urma unui control de rutină: ”Milioane de femei suferă în tăcere”

Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Vila de la munte este oaza ei de liniște: „Terapie curată”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.