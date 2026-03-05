Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1

Competiția „Power Couple” este una dintre cele mai urmărite emisiuni televizate. Asta pentru că pe tot parcursul concursului, cupluri celebre sunt supuse unor probe de rezistență, atât fizice, cât și psihice. Show-ul reprezintă un test suprem al iubirii și al susținerii reciproce. Experiența „Power Couple” poate consolida relațiile cuplurilor sau chiar destrăma. Intensitatea emoțiilor participanților scoate la iveală probleme vechi, tensiuni sau caractere greu de tolerat.

De-a lungul celor trei sezoane, unii concurenți nu au scăpat de „blestemul” Power Couple. Nu mai puțin de 3 cupluri s-au separat din cauza show-ului. Pe de altă parte, sezonul 3 a fost cu totul diferit din acest punct de vedere. Toate cele 9 cupluri care au intrat în competiție au rămas împreună și acum, după difuzarea întregului sezon.

Filmat în toamna anului trecut și difuzat la începutul acestui an, se pare că cele 9 cupluri au trecut cu brio și de testul la care au fost supuși în afara concursului, în timpul difuzării emisiunii. Astfel, concurenții au avut ocazia de a vedea cu claritate momente, reacții și acțiuni pe care poate nu le-au surprins sau observat în timpul filmărilor.

„Blestemul” Power Couple, trecut cu brio în sezonul 3

Reamintim că printre cele 3 cupluri care s-au despărțit după încheierea show-ului se numără Daiana Anghel și Sorin Gonțea, CRBL ȘI Elena Vîșcu, Lino Golden și Delia Salchievici. În două dintre cele trei cazuri vorbim despre căsnicii de ani de zile. Se pare că experiența din cadrul emisiunii a accelerat procesul de conștientizare. Diferențele de viziune și nevoile personale și-au spus cuvântul. Cu toate că, pentru fanii vedetelor despărțirile au venit ca un șoc, cuplurile și-au asumat faptul că presiunea competiției a scos la iveală tensiuni mai vechi, greu de ignorat, chiar și după ani întregi de mariaj.

Pe de altă parte, în sezonul 3, cuplul format din Sandra Izbașa și Răzvan Bănică a reușit să impresioneze până la lacrimi. În cazul lor, iubirea a învins. Cei doi au renunțat la premiu chiar în timpul ultimei probe.

Power Couple a demonstrat de-a lungul celor trei sezoane că dincolo de probele spectaculoase și momentele emoționante, confruntarea cu situațiile-limită și stresul constant pot avea un impact major asupra relațiilor de cuplu. De altfel, pentru unii, competiția a venit ca o confirmare a capacității de a trece peste clipe dificile. Însă, pentru alții, a scos la lumină ceea ce în viața de zi cu zi ar fi fost trecut la categoria toleranță.

