Demi Lovato, dezvăluiri despre perioada Disney. De ce a fost „o provocare" să crească alături de Miley Cyrus și Selena Gomez

De: Daniel Matei 05/03/2026 | 00:50
Demi Lovato continuă să vorbească deschis despre realitățile statutului de copil-vedetă.

Lovato, acum în vârstă de 33 de ani, a vorbit cu colega ei, fosta actriță Keke Palmer, în podcastul ei, Baby, This Is Keke Palmer, despre viața în lumina reflectoarelor. În episodul de marți, 3 martie, Lovato a discutat deschis despre ascensiunea sa spre faimă alături de colegele de la Disney Channel, Selena Gomez și Miley Cyrus, scrie PEOPLE.

Palmer, în vârstă de 32 de ani, a întrebat-o Demi despre cum a gestionat faptul că Disney „pune mereu” vedetele unele împotriva altora, încercând să le facă să se lupte pentru supremație. Lovato s-a alăturat Disney Channel în 2007, apărând în As the Bell Rings, în timp ce Cyrus a început să joace în Hannah Montana (2006-2011) și Gomez în Wizards of Waverly Place (2007-2012).

Lovato și-a început răspunsul explicând că ea și Gomez erau prietene înainte de a apărea pe Disney Channel.

Ea a adăugat că a fost foarte „recunoscătoare” la momentul respectiv și va fi „mereu recunoscătoare pentru prietenia pe care am avut-o și o am în continuare” cu Gomez.

De ce Demi Lovato a simțit că totul a fost „o provocare”

În continuare, cântăreața piesei Here We Go Again a mărturisit că a fost „dificil” să facă față comparațiilor cu Cyrus și Gomez.

„În mod natural, ai nesiguranțe la o vârstă fragedă. Așa că începi să te compari cu alți oameni. Dar un lucru pe care mama mi l-a insuflat a fost: «Există loc pentru toată lumea. Nu este o competiție». De asta am ținut cu adevărat. Asta m-a ajutat să trec prin acea perioadă. Întotdeauna am ținut cu toată lumea”, a spus Lovato.

După ce au părăsit Disney Channel, cele două vedete au avut cariere de succes în muzica pop, fiecare aplaudându-și reciproc carierele. Mai recent, în septembrie 2025, Lovato le-a făcut complimente lui Gomez și soțului ei, Benny Blanco, pentru cel mai recent album, I Said I Love You First, spunând că au făcut „o treabă foarte, foarte bună”.

