Vești bune pentru Sean Diddy Combs. Va ieși mai devreme din închisoare

Sean „Diddy” Combs ar putea fi ieși din închisoare mai devreme decât se aștepta, după ce data eliberării sale a fost grăbită cu mai mult de o lună.

Site-ul Biroului Penitenciarelor arată că data eliberării lui Combs este acum 25 aprilie 2028, față de 4 iunie, cât era inițial, scrie PEOPLE.

În decembrie, eliberarea magnatului a fost amânată din mai în iunie, înainte de a fi mutată în martie. Vara trecută, Combs a fost condamnat la 50 de luni de închisoare după ce a fost condamnat pentru două capete de acuzare de transport în vederea prostituției, la finalul unui proces de mare anvergură.

Fondatorul Bad Boy Records a fost, de asemenea, achitat de acuzațiile de trafic sexual și escrocherie, care l-ar fi putut trimite în spatele gratiilor pentru mult mai mult timp dacă ar fi fost găsit vinovat.

În urma procesului, procurorii au cerut ca Diddy să fie condamnat la mai mult de un deceniu de închisoare, în timp ce avocații apărării au cerut maximum 14 luni. Înainte de condamnare, Combs executase deja aproximativ un an într-o închisoare din New York, după ce i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune.

Combs își ispășește acum pedeapsa în penitenciarul Fort Dix din New Jersey, situat într-o bază militară aflată la aproximativ 65 de kilometri de Philadelphia.

Avocații lui Combs au solicitat în mod specific plasarea la Fort Dix datorită accesului său la programe de reabilitare pentru dependența de droguri, precum și a proximității față de familie.

„Pentru a aborda problemele legate de abuzul de substanțe și pentru a maximiza vizitele familiei și eforturile de reabilitare, solicităm instanței să recomande Biroului Penitenciarelor ca domnul Combs să fie plasat la FCI Fort Dix”, a transmis instanței avocatul său, Teny Geragos.

Donald Trump nu a aprobat cererea de grațiere transmisă de Diddy

Se pare că Sean „Diddy” Combs i-a cerut în repetate rânduri președintelui Donald Trump să-l grațieze, însă liderul american nu a fost de acord cu acest lucru.

Trump l-a descris pe fostul mogul ca fiind „foarte ostil” și a indicat că nu va fi de acord cu cererea de grațiere. Cei doi fuseseră buni prieteni, dar Trump a sugerat că relația lor s-a deteriorat când acesta din urmă a candidat pentru primul mandat de președinte, în 2016.

De atunci, P. Diddy a fost găsit vinovat de acuzații legate de prostituție și proxenetism și a fost condamnat în octombrie la 50 de luni de închisoare, însă se pare că a decis să îi solicite fostului său prieten ajutorul.

Cu toate acestea, vineri, într-un interviu pentru The New York Times, Trump a declarat că nu are nicio intenție să aprobe cererea lui Combs. Președintele american a spus că „relația dintre el și Combs s-a destrămat” și că Diddy a făcut „declarații urâte” despre el când a candidat la președinție în 2016.

CITEȘTE ȘI:

P. Diddy rămâne după gratii. Donald Trump nu i-a aprobat cererea de grațiere

După dezvăluirile despre Diddy urmează Jay-Z? Imaginea publicată de 50 Cent care i-a pus pe gânduri pe fani