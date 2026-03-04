Acasă » Știri » Știri externe » Vești bune pentru Sean Diddy Combs. Va ieși mai devreme din închisoare

Vești bune pentru Sean Diddy Combs. Va ieși mai devreme din închisoare

De: Daniel Matei 04/03/2026 | 11:43
Vești bune pentru Sean Diddy Combs. Va ieși mai devreme din închisoare
Sursa foto: Shutterstock

Sean „Diddy” Combs ar putea fi ieși din închisoare mai devreme decât se aștepta, după ce data eliberării sale a fost grăbită cu mai mult de o lună.

Site-ul Biroului Penitenciarelor arată că data eliberării lui Combs este acum 25 aprilie 2028, față de 4 iunie, cât era inițial, scrie PEOPLE.

În decembrie, eliberarea magnatului a fost amânată din mai în iunie, înainte de a fi mutată în martie. Vara trecută, Combs a fost condamnat la 50 de luni de închisoare după ce a fost condamnat pentru două capete de acuzare de transport în vederea prostituției, la finalul unui proces de mare anvergură.

Fondatorul Bad Boy Records a fost, de asemenea, achitat de acuzațiile de trafic sexual și escrocherie, care l-ar fi putut trimite în spatele gratiilor pentru mult mai mult timp dacă ar fi fost găsit vinovat.

În urma procesului, procurorii au cerut ca Diddy să fie condamnat la mai mult de un deceniu de închisoare, în timp ce avocații apărării au cerut maximum 14 luni. Înainte de condamnare, Combs executase deja aproximativ un an într-o închisoare din New York, după ce i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune.

Combs își ispășește acum pedeapsa în penitenciarul Fort Dix din New Jersey, situat într-o bază militară aflată la aproximativ 65 de kilometri de Philadelphia.

Avocații lui Combs au solicitat în mod specific plasarea la Fort Dix datorită accesului său la programe de reabilitare pentru dependența de droguri, precum și a proximității față de familie.

„Pentru a aborda problemele legate de abuzul de substanțe și pentru a maximiza vizitele familiei și eforturile de reabilitare, solicităm instanței să recomande Biroului Penitenciarelor ca domnul Combs să fie plasat la FCI Fort Dix”, a transmis instanței avocatul său, Teny Geragos.

Donald Trump nu a aprobat cererea de grațiere transmisă de Diddy

Se pare că Sean „Diddy” Combs i-a cerut în repetate rânduri președintelui Donald Trump să-l grațieze, însă liderul american nu a fost de acord cu acest lucru.

Trump l-a descris pe fostul mogul ca fiind „foarte ostil” și a indicat că nu va fi de acord cu cererea de grațiere. Cei doi fuseseră buni prieteni, dar Trump a sugerat că relația lor s-a deteriorat când acesta din urmă a candidat pentru primul mandat de președinte, în 2016.

De atunci, P. Diddy a fost găsit vinovat de acuzații legate de prostituție și proxenetism și a fost condamnat în octombrie la 50 de luni de închisoare, însă se pare că a decis să îi solicite fostului său prieten ajutorul.

Cu toate acestea, vineri, într-un interviu pentru The New York Times, Trump a declarat că nu are nicio intenție să aprobe cererea lui Combs. Președintele american a spus că „relația dintre el și Combs s-a destrămat” și că Diddy a făcut „declarații urâte” despre el când a candidat la președinție în 2016.

CITEȘTE ȘI:

P. Diddy rămâne după gratii. Donald Trump nu i-a aprobat cererea de grațiere

După dezvăluirile despre Diddy urmează Jay-Z? Imaginea publicată de 50 Cent care i-a pus pe gânduri pe fani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pixar își pune mari speranțe în noua sa animație, „Hoppers”. Are cea mai bună notă pe Rotten Tomatoes din ultimul deceniu
Showbiz internațional
Pixar își pune mari speranțe în noua sa animație, „Hoppers”. Are cea mai bună notă pe Rotten Tomatoes…
Cum arată fiul cel mai mic al lui Michael Jackson. Bigi a trăit departe de lumina reflectoarelor și nu vrea să fie celebru
Showbiz internațional
Cum arată fiul cel mai mic al lui Michael Jackson. Bigi a trăit departe de lumina reflectoarelor și…
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații...
Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din creierul copilului
Adevarul
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din...
Anchetă în Italia: șofer de ambulanță, suspectat că ar fi ucis mai mulți pacienți în timpul transportului medical
Digi24
Anchetă în Italia: șofer de ambulanță, suspectat că ar fi ucis mai mulți...
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Click.ro
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului...
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături cu Garda Revoluționară Islamică și sancționat de SUA
Digi 24
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături cu Garda Revoluționară Islamică și...
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu...
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Ce apare pe această turelă de apărare aeriană a Ucrainei? România e implicată
go4it.ro
Ce apare pe această turelă de apărare aeriană a Ucrainei? România e implicată
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Carambol pe autostrada A4, din cauza poleiului! 9 mașini implicate în accident + 13 persoane au avut ...
Carambol pe autostrada A4, din cauza poleiului! 9 mașini implicate în accident + 13 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Biletele de tren vor fi suspendate temporar! Aplicația CFR Călători va fi inaccesibilă
Biletele de tren vor fi suspendate temporar! Aplicația CFR Călători va fi inaccesibilă
El este Dănuț, elevul de 14 ani care a murit la ora de sport. Băiatul nu a avut nicio șansă
El este Dănuț, elevul de 14 ani care a murit la ora de sport. Băiatul nu a avut nicio șansă
Tragedie în Botoșani. Un elev de 14 ani a murit subit în timpul orei de sport
Tragedie în Botoșani. Un elev de 14 ani a murit subit în timpul orei de sport
Ancuța, iubita lui Alex Bodi, apariție surprinzătoare fără machiaj! Ce procedură a mai făcut bruneta
Ancuța, iubita lui Alex Bodi, apariție surprinzătoare fără machiaj! Ce procedură a mai făcut bruneta
Cele 2 zodii care își rescriu destinul începând de azi, 4 martie 2026. Își vor recâștiga controlul ...
Cele 2 zodii care își rescriu destinul începând de azi, 4 martie 2026. Își vor recâștiga controlul asupra propriei vieți
Vezi toate știrile
×