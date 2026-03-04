Școlile au fost închise în Italia, după un cutremur de 4,5 grade pe scara Richter

Un seism cu magnitudinea 4,5 a avut loc în dimineața zilei de 4 martie 2026 în sudul Italiei, provocând îngrijorare în rândul locuitorilor din provincia Catania.

Autoritățile au decis suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ pentru a permite verificarea clădirilor și pentru a garanta siguranța elevilor și a personalului.

Cutremur de 4,5 grade pe scara Richter în Italia

Cutremurul s-a produs la ora locală 07:05, la o adâncime de aproximativ patru kilometri, epicentrul fiind situat între Ragalna, Biancavilla și Santa Maria di Licodia, pe versantul sudic al vulcanului Etna, conform datelor furnizate de Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie.

Totodată, specialiștii au confirmat că mișcarea tectonică a fost resimțită în mai multe localități din zonă.

La două minute după producerea seismului principal, a urmat o replică de 2,7 grade, înregistrată la o adâncime de 2,4 kilometri. Deși intensitatea a fost mai redusă, aceasta a contribuit la starea de alertă a populației.

Şcolile au fost închise

Primarul orașului Catania, Enrico Trantino, a dispus închiderea școlilor pentru întreaga zi, ca măsură preventivă. În paralel, Direcția Regională de Protecție Civilă a activat procedurile de monitorizare pentru a evalua rapid eventualele situații critice din localitățile afectate.

Pompierii au raportat numeroase apeluri telefonice din partea cetățenilor care solicitau informații, însă nu au existat cereri urgente de intervenție. De asemenea, autoritățile au confirmat că nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale imediate.

