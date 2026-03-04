Iustina a spus ce se întâmplă în Dubai, de fapt: „Nu primești nici cazare, nici masă gratis”

Iustina și Cornel, foștii concurenți care au participat la Insula Iubirii, fac parte dintre oamenii care au rămas blocați în Dubai. Încă de la apariția primelor obiecte luminoase care zburau pe cer, Iustina i-a ținut la curent pe urmăritori și a postat mai multe videoclipuri în care detalia ce se petrece. După atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului, zborurile din Orientul Mijlociu au fost anulate și mulți oameni au fost condiționați de acest lucru pentru a se întoarce în țară.

Iustina și Cornel sunt unii dintre românii care nu s-au întors acasă din Dubai. Între timp au apărut informații cu referire la faptul că statul român face demersuri pentru a-i repatria, însă vedetele au spus cu totul și cu totul altceva. Cei doi sunt cazați într-un hotel de lux din Emiratele Unite Arabe și se află în vacanță, alături de fetița lor, Ivana. În urmă cu câteva zile a postat videoclipuri în care spunea că ar fi trebuit să decoleze în România pe 3 martie. Influencerița a părut foarte afectată de atacurile care au loc în Orientul Mijlociu, mai ales pentru că este însărcinată.

Ce spune Iustina

Cei doi au făcut declarații și au demontat afirmațiile potrivit cărora statul român se ocupă de repatrierea cetățenilor din acest stat. Aceștia au afirmat că cei care se adăpostesc în hotelurile din Dubai primesc doar o reducere pentru perioada de ședere, în schimb hrana nu le este asigurată. Cornel a adăugat că nimeni nu se ocupă de românii care se află acolo. Aceștia au făcut mărturisiri despre ce se întâmplă cu adevărat în Emiratele Unite Arabe:

Peste tot se vorbește că în Dubai primești cazare și masă gratis. Nu este deloc așa, nu primești nici cazare, nici masă gratis (…) a sunat o cunoștință de-a mea și la consiliul de aici și a zis, la fel, că nu e nimic oficial. S-a auzit ceva de un discount (…) dar, ca să primești acel discount, trebuie să aduci un certificat de la locul de muncă din România, care să arate că ai un venit mic. Am înțeles că doar în Abu-Dhabi s-a dat cazare și mâncare, a spus Iustina pe Instagram.

