Iustina, prinsă în Dubai de bombardamentele din Emirate: "Mi-e foarte frică"

Iustina, prinsă în Dubai de bombardamentele din Emirate: ”Mi-e foarte frică”

De: David Ioan 28/02/2026 | 17:52
Iustina Loghin a trecut prin momente de panică în Dubai, după ce în Emiratele Arabe Unite au fost raportate bombardamente în zona Abu Dhabi.

Deși se află în Dubai Marina, la o distanță considerabilă de zona atacurilor, aceasta a povestit pe Instagram că situația a devenit tensionată, iar zgomotele puternice se aud chiar și din depărtare.

Iustina a spus că a primit zeci de mesaje de la oameni care voiau să știe dacă este în siguranță. Aceasta a explicat că în Dubai situația este calmă, însă în Abu Dhabi au loc bombardamente.

„Bună ziua tuturor. Am primit zeci de mesaje dacă suntem bine, da suntem bine și vă mulțumim tare tare mult. Aici în Dubai în momentul de față nu sunt probleme, doar în Abu Dhabi. Ne rugăm să se rezolve și acolo situația cât mai repede.”

Aceasta a mai povestit că spațiul aerian ar fi fost închis atât în Dubai, cât și în Abu Dhabi. Această măsură i-a dat complet peste cap planurile de a se întoarce în România, deoarece zborul i-a fost anulat, iar compania aeriană și-a suspendat activitatea pentru câteva zile.

„Din ce am înțeles, spațiul aerian s-a închis în Dubai și în Abu Dhabi. Noi avem zborul spre România pe data de 3, însă compania cu care noi trebuie să ajungem în România și-a suspândat toată activitatea până pe data de 7. Acum o să vedem cum o să ajungem acasă, dar ne rugăm să fie totul bine. Acasă o să ajungem noi cumva. Vă mulțumim din nou pentru toate gândurile. Mulțumim.”

„Mi-e foarte frică”

Deși în Dubai Marina atmosfera părea liniștită, Iustina a spus că se aud bubuituri din depărtare. Aceasta a subliniat că zgomotele provin din Abu Dhabi, însă chiar și așa, sunetele au fost suficient de puternice încât să creeze neliniște.

 „În momentul de față pare totul foarte ok aici în Dubai Marina. Se aud ce-i drept ceva bombe din depărtare, dar bombele respective cu siguranță sunt din Abu Dhabi și nu de aici.”

Totodată, Iustina a menționat că autoritățile din Dubai ar avea un scut aerian care ar trebui să protejeze orașul, însă situația rămâne imprevizibilă, iar teama este firească.

„Din ce am mai înțeles, ei au și scut aerian în Dubai, și cumva bombele nu ar trebui să ajungă aici. Dar cine știe… Doamne ajută, Doamne ajută!”

Într-un moment de panică, aceasta a surprins pe cer ceea ce păreau a fi proiectile, reacționând speriată și recunoscând că frica a pus stăpânire pe ea.

Foto: Instagram

 „Uite-le în aer! Le vezi? Oh my God! Mi-e foarte frică.”

Concurenta de la Insula Iubirii, însărcinată pentru a doua oară! A făcut anunțul chiar de Ziua Îndrăgostiților

