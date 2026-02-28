Bogdan de la Ploiești, prins în haosul din Emirate: ”Ajută-ne, Doamne, să ajungem acasă”

Bogdan de la Ploiești a postat două clipuri pe TikTok din Dubai, după ce în Emiratele Arabe Unite au fost raportate bubuituri puternice în zona Abu Dhabi.

Artistul a simțit nevoia să își informeze fanii că este ferit de riscuri şi totodată să îşi exprime punctul de vedere privind situaţia tensionată din Emirate.

Bogdan de la Ploiești, prins în haosul din Emirate

Mai întâi, Bogdan și-a salutat urmăritorii și i-a asigurat că este bine și sănătos, încercând să calmeze o posibilă îngrijorare din mediul online.

„Salutare, oameni buni. Sunt bine, sănătos, ne aflăm în Dubai.”

Acesta continuat explicând că, deși sunt probleme în zonă, el personal nu a simțit nimic concret până în acel moment, ceea ce l-a făcut să creadă că situația din Dubai este încă sub control.

„După cum bine știți, sunt ceva probleme pe aici prin zonă, dar încă nu am simțit absolut nimic.”

Artistul menționat apoi că știe doar că zborurile au fost anulate, lucru care i-a dat peste cap planurile de a reveni în țară.

„Decât știu că s-au anulat zborurile.”

Bogdan a povestit că avea programate mai multe cântări în România, în perioada 6–8 martie, însă nu știe dacă va putea ajunge la ele din cauza situației din Emirate.

„În legătură cu cântările mele pe data de 6 martie la Dorna Mamaia, pe data de 7 martie la Focșani și Galați, și pe data de 8 martie Târgoviște și București ,nu știu sigur dacă voi ajunge acasă.”

”Ajută-ne, Doamne, să ajungem acasă”

De asemenea, acesta a recunoscut că nu înțelege exact ce se întâmplă în prezent și că situația este neclară pentru toată lumea, inclusiv pentru cei aflați acolo.

„Nu știu exact ce se întâmplă în momentul de față.”

Totodată, Bogdan de la Ploieşti speră ca aeroportul să se redeschidă cât mai repede și ca situația tensionată să se calmeze, pentru a putea reveni acasă.

„Sper doar să se deschidă aeroportul și să treacă situația asta alertă.”

Acesta si-a încheiat primul mesaj cu un salut pentru cei care îl urmăresc și cu speranța că se vor auzi cu bine.

„Vă pupăm și să ne auzim cu bine”.

Ulterior, Bogdan a revenit cu un al doilea clip, mult mai încărcat emoțional. Artistul a surprins pe cer urma lăsată după două bubuituri puternice și a reacționat vizibil speriat, spunând că își dorește doar să ajungă acasă în siguranță.

„Au fost 2 bubuituri mari și cam asta a rămas pe cer… Ajută ne Doamne să ajungem acasă!!!”

CITEŞTE ŞI: Iustina, prinsă în Dubai de bombardamentele din Emirate: ”Mi-e foarte frică”

Panică printre românii din Emirate, după ce au început atacurile: ”Voiam să plecăm în Riad, apoi am aflat că a fost bombardat”