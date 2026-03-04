Scandal uriaș cu Ema și Răzvan Kovacs. Și-a dat afară din casă soțul infidel

Aventura de pe insulă a fost decisivă pentru cei doi! Ema și Răzvan Kovacs, foștii concurenți în sezonul 7 la Insula Iubirii, s-au despărțit. După o relație de lungă durată, cu suișuri și coborâșuri, au decis să își continue viața pe drumuri separate. Recent, aceștia au postat mai multe videoclipuri pe paginile lor de socializare, în care își adresează mesaje unul altuia. După ce Răzvan a călcat strâmb în emisiune și a înșelat-o, Ema a devenit mai rece, iar acțiunile lui au fost motivul distanțării dintre cei doi, spune ea.

Foștii participanți la reality show-ul Insula Iubirii se războiesc prin intermediul platformelor de socializare. După ce au încercat să repare ceva stricat, cei doi au ajuns până la urmă la divorț. Dar, situația dintre foștii soți este una delicată, iar Ema l-a dat afară din casă. Răzvan a postat un videoclip în care filma un troler și o plasă, prin care reiese faptul că bărbatul a trebuit să părăsească domiciliul conjugal:

Mulțumesc! Am înțeles ideea! Să ne vedem sănătoși, a scris Răzvan pe profilul său de social media.

Și Ema a făcut declarații despre subiect și a spus că a fost foarte afectată:

Eu devenisem un om care nu mai vorbea, care își făcea de muncă prin casă, doar ca să nu stea cu el la masă, care gătea, care era obsedată să stea

Anii au trecut, neîncrederea nu

După terminarea emisiunii, atmosfera dintre ei părea apăsătoare. În timpul unui interviu la care au participat, aceștia au avut șicanări și au tot readus în discuție greșeala lui Răzvan. În timp ce acesta susține că ce s-a petrecut în Thailanda a fost o lecție de viață, Ema a fost de acord, dar nu a ezitat să îl provoace:

Aștept divorțul ca să mă duc ispită la Insula, a spus Ema în interviul respectiv.

După emisiune, cei doi și-au mărit familia. Ema are un băiat dintr-o relație anterioară, dar și o fată al cărei tată este fostul concurent.

